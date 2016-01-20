بالصور..محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال رفع كفاءة الطرق مع مسئولى "الطرق والكبارى"

عقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، مع مسئولى هيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، وذلك لبحث عدد من الملفات الهامة ومنها تطوير وإعادة رصف ورفع كفاءة عدد من طرق وكبارى المحافظة، يأتى هذا ضمن اتفاق وزارة النقل ومحافظة كفر الشيخ على تشكيل لجان مشتركة من الهيئة العامة للطرق والكبارى "المنطقة الرابعة " ومحافظة كفر الشيخ تعقد كل 15 يوماً لوضع خطة عمل على أن تعقد كل "يوم أربعاء" بصفة دورية نصف شهرية على أن يتم تنفيذ التوصيات، من خلال خطة عمل تنفذها الوزارة بالتنسيق مع المحافظة على أن تشمل اللجان "النقل النهرى ، والنقل البرى ، والطرق والكبارى"، كما يكون من اختصاصها التفتيش على مواصلات النقل، وحقوق الراكبين، وخاصة ضمان وسلامة المعديات النهرية، وأيضاً لمتابعة تنفيذ خطة شبكة الطرق القومية بالمحافظة، جاء ذلك على خلفية زيارة اللواء الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل مؤخراً إلى محافظة كفر الشيخ.

كما بحث محافظ كفر الشيخ، مع مسئولى هيئة الطرق والكبارى، أعمال الصيانة وترميم كافة طرق المحافظة، حيث كلف رؤساء المراكز والمدن بتحديد الطرق المراد ترميمها ورفع كفاءتها، لوضع جدول زمنى لتنفيذ الخطة وسرعة الانتهاء من الأعمال.

وشدد محافظ كفر الشيخ بالاهتمام بمزلقانات السكة الحديد، وتنظيم اجتماع دورى مع مسئولى النقل النهرى، والطرق والكبارى والسكة الحديد، وذلك لحصر كافة الاحتياجات ومتابعة التنفيذ وتسهيل جميع المعوقات، واستكمال مشروعات الرصف والصيانة للطرق والكبارى بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن الساحلية بمصادرة جميع المعدات والماكينات التى يتم استخدامها فى المغاسل العشوائية والمخالفة بالطريق الدولى الساحلى، وتطبيق القانون وذلك لقيام بعض المخالفين بغسيل السيارات على الطريق الساحلى، مع تقديم تقرير يومى بذلك.

كما كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى، عمل صيانة للطرق المتهالكة، وإعادة الرصف، مع وضع العلامات المرورية والإشارات التحذيرية، بالإضافة إلى أعمال الإنارة والتجميل.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الرى برفع ناتج التطهير والإشغالات، على الترع ومجارى مياه الرى، ومصارف الصرف بمراكز ومدن المحافظة، وتجنب التطهير الخاطئ لعدم طمس العلامات واللافتات المرورية، ولتجنب انهيارات الطرق التى تؤدى إلى العديد من الحوادث.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الطرق الجديدة بالمحافظة يتم تخطيطها وتنفيذها بعناية فائقة لمواجهة التكدس والزحام وتحقيق السيولة المرورية المرجوة، كما تساهم فى رفع مستويات الأمان والسلامة للمواطنين والحد من المخاطر والحوادث على الطرق، وخاصة الطرق السريعة والساحلية.

جاء ذلك بحضور محمد الصيرة، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد ، والمهندس ماهر القاضى مدير عام هيئة الطرق والكبارى قطاع وسط الدلتا ، ورؤساء المراكز والمدن، والمهندس السيد عبد المجيد مدير عام هيئة الطرق والكبارى فرع كفر الشيخ، واللواء احمد فتحى مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة النقل، والعميد جمال إبرهيم مدير إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.



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