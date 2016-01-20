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اتحاد نقابات مصر بعد رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية:أصبح للشعب درع وسيف

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اتحاد نقابات مصر بعد رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية:أصبح للشعب درع وسيف اتحاد نقابات مصر بعد رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية:أصبح للشعب درع وسيف
أشاد هشام جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال ، نائب رئيس النقابة العامه للخدمات الإدارية والاجتماعية، برفض البرلمان قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن البرلمان أثبت برفض القانون انحيازه بالفعل والقول للشعب المصرى وعماله، وأنه أصبح هناك درع وسيف للشارع المصرى.

وأضاف نائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه أصبح هناك صراع بين السلطة التنفيذية والسلطة الشرعية على من سوف يحسم الأمر بشأن قانون الخدمة المدنية، وأن الشارع العمالى ينتظر النتيجة، قائلاً "أملى فى أن تصرف العفريت زى ما حضرته".

وأشار إلى أن عدم عرض القوانين على اتحاد عمال مصر هو ما أدى إلى هذا الوضع، مؤكدًا أنه كان لابد من عرضه على العمال لأنهم الأكثر دراية بما يمسهم، لافتًا إلى أن القانون تنعكس آثاره على 30 مليون مواطن وليس 7 ملايين فقط.

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مصر 365

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