الرئيس الصينى لشريف إسماعيل: زيارتى لمصر تحقيقا لحلم قديم

أعرب الرئيس الصينى "شى جين بينج"، خلال لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء له، عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء وهى المرة الثانية بعد قمة الصين-إفريقيا بجوهانسبرج بجنوب إفريقيا، كما أكد أن هذه الزيارة تعد تحقيقاً لحلم قديم، خاصة وأنها الزيارة الأولى لمنطقة الشرق الأوسط بعد تولى الرئاسة والتى قام بتخصيص أطول فترة وأكثر الفاعليات والنشاط بمصر.

وأعرب الرئيس الصينى عن تطلعه للتواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشاركته فاعليات الذكرى الـ60 للعلاقات المصرية الصينية وكذلك مراسم افتتاح العام الثقافى المصرى الصينى.

وأكد الرئيس على العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التى تعد ثمرة زيارة الرئيس المصرى للصين مضيفاً أنه حريص على إحياء الحزام الاقتصادى لطريق الحرير، ومساندة مصر فى استراتيجيتها التنموية الشاملة وكذلك تحقيق منافع متبادلة بين الشعبين.

وأكد الرئيس الصينى أن دعوته للرئيس السيسى لحضور مؤتمر مجموعة العشرين الـ G20 هو حرص ودعم من جانب الصين لاستعادة مصر لنفوذها وقدراتها

كما أثنى الرئيس شى جين بينج على مجهودات رئيس الوزراء خلال رئاسته للجنة التنسيقية بين مصر والصين وذلك للوصول للاتفاقيات التى يتم توقيعها خلال الزيارة لزيادة التعاون بينهما.

وأضاف أن هناك مشروعات كبرى فى مجال البنية التحتية تشارك بها الصين، معرباً عن تطلعه لنتائجها الملموسة وكذلك فى مجال الطاقة الإنتاجية، حيث أن مصر فى مرحلة تعزيز نهضتها التنموية والصناعية وذلك يتيح المجال للتعاون المثمر.

وأضاف الرئيس الصينى أنه سيشهد الاحتفال بالعام الثقافى المصرى الصينى الذى يقام بمعبد الأقصر، وشدد على أهمية التواصل الإنسانى والثقافى بين البلدين.

كما تفقد الرئيس الصينى ورئيس الوزراء معرض الصين للتكنولوجيا المتقدمة حيث استمع لشرح ممثلى العديد من الشركات العارضة التى تقوم بالتعاون مع مصر فى مختلف المجالات، والتى من المنتظر قيام العديد منها بالتوقيع على عقود استثمارية خلال الزيارة فى مجالات النقل والأقمار الصناعية والطاقة النظيفة والكهرباء والتكنولوجيا الزراعية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والطيران.

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