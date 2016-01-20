عامل يحبط سرقة تمثال دواد تكلا الأثري بنجع حمادي

أحبط عامل بمدرسة داود تكلا الثانوية بقرية بهجورة بنجع حمادي، محاولة سرقة رأس تمثال داود تكلا الأثري، من داخل المدرسة.

وقال أسعد القرمة ، مدير المدرسة، في تصريح، إن أحد الأشخاص تسلل إلى المدرسة وحاول سرقة رأس تمثال داود تكل مؤسس المدرسة والمكون من 3 أجزاء ، وشاهده عامل بالمدرسة، وحاول الإمساك به إلا أنه تمكن من الهروب .

ومن جانبة أشار محمود مدني، مدير عام شؤون الأثار الاسلامية والقبطية بنجع حمادي، إلى أنه تلقى إخطارًا من إدارة المدرسة يفيد بالواقعة، وأحال الأمر إلى مديرية التربية والتعليم لاتخاذ اللازم.

وأضاف مدني، أن التمثال عمره 92 سنة، وهو من ضمن المقتنيات الأثرية منذ 1924 بالمدرسة والتي أسسها دواود تكلا وهى أول مدرسة ثانوية بقنا،

وأوضح أنه طالب المسؤولين بالتربية والتعليم بضرورة الحفاظ على هذه المقتنيات الأثرية، لافتًا أنه سيقوم بكتابة مذكرة لمخاطبة المسؤولين بنقل التمثال من المدرسة للمخازن الأثرية للحفاظ عليه.