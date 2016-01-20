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ضبط عاطل لاصطياده الأسماك بالكهرباء من ترعة النعناعية فى المنوفية

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ضبط عاطل لاصطياده الأسماك بالكهرباء من ترعة النعناعية فى المنوفية ضبط عاطل لاصطياده الأسماك بالكهرباء من ترعة النعناعية فى المنوفية
تمكن قسم شرطة المسطحات والبيئة بمنوف بالمنوفية، من ضبط عاطل حال اصطياده الأسماك بالكهرباء من داخل ترعة النعناعية المارة من أمام قرية الرملة التابعة لمركز أشمون، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد هانى الوجيز رئيس قسم مسطحات منوف، من تمكن الأمين إبراهيم عرفة من ضبط "جمال.ع"، 52 عامًا، عاطل حال قيامه باصطياد الأسماك بالكهرباء من داخل ترعة النعناعية المارة من أمام قرية الرملة التابعة لمركز أشمون، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة لعدم توافر فرص عمل، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365