صورة - 72 يعود للظهور على قميص الأهلي

عاد رقم 72 للظهور على قمصان لاعبي الأهلي من جديد أمام الإسماعيلي بعد أن اختفى في المباريات الأخيرة.

الأهلي ظهر أمام المقاولون والداخلية بدون رقم 72 على قميصه الذي اعتاد على أن يكون تحت شعار النادي مما أثار غضب الكثيرين.

رقم 72 الذي يرمز لعدد ضحايا كارثة بورسعيد التي وقعت عام 2012 عقب مباراة الأهلي والمصري.

وأمام الإسماعيلي عاد رقم 72 للظهور من جديد على قميص الأهلي مرة أخرى.

الأهلي انتصر على الدراويش بهدف نظيف سجله عبد الله السعيد في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالجولة الـ15 من الدوري الممتاز.