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ليفاندوفسكي: انتقال إيجواين لبايرن؟ لا مشكلة.. سأكون أساسيا

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ليفاندوفسكي: انتقال إيجواين لبايرن؟ لا مشكلة.. سأكون أساسيا ليفاندوفسكي: انتقال إيجواين لبايرن؟ لا مشكلة.. سأكون أساسيا

يؤمن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ أن انضمام جونزالو إيجواين لصفوف الفريق البافاري أو أي مهاجم آخر لن يجعله يصبح بديلا.

وأكد رئيس بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيجيه في وقت سابق أن ناديه مهتم بفكرة ضم المهاجم الأرجنتيني الذي يلعب حاليا في صفوف نابولي.

ما جعل وكيل أعمال ليفاندوفسكي مايك بارثيل يطالب بايرن بعدم البحث عن مهاجم آخر قائلا:"من يمتلك عروسا جميلة من المفترض ألا ينظرون عن عروس أخرى جميلة".

ولكن رد ليفاندوفسكي نفسه على كل تلك الأنباؤ عبر صحيفة "بيلد" الألمانية قائلا:"لا أعلم ما هي خطط بايرن للمستقبل".

وأكمل"لكن لا توجد أدنى مشكلة لدي إذا ما قام النادي بضم مهاجم آخر سواء كان ذلك إيجواين أو غيره".

وشدد المهاجم البولندي"سأظل ألعب حتى لو جاء مهاجم آخر، أنا واثق جدا في إمكانياتي".

ويعيش ليفاندوفسكي موسما رائعا إذ أنه سجل 23 هدفا في 26 مباراة شارك فيها خلال الموسم الجاري.

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فيديو اليوم السابع