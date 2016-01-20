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مؤتمر زيزو: عن العرض القوي واللعب بثنائي هجوم ومستوى أنطوي

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مؤتمر زيزو: عن العرض القوي واللعب بثنائي هجوم ومستوى أنطوي مؤتمر زيزو: عن العرض القوي واللعب بثنائي هجوم ومستوى أنطوي

أثنى عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي على العرض القوي الذي قدمه الفريق الأحمر في الفوز على الإسماعيلي بهدف من دون رد.

وتحدث زيزو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة موضحاً " كان تركيزنا كبيرا خاصة في وسط الملعب".

وتابع "الفرص المهدرة تؤكد نجاح الفريق في اختراق التكتل الدفاعي للإسماعيلي، والوصول لمرمى المنافس دليل على الإيجابية".

وأكمل "عمروجمال لعب تحت جون أنطوي في أوقات كثيرة. لكن لكل مباراة ظروفها".

وأوضح "لم أستقر بعد على اللعب بثنائي هجوم أو برأس حربة واحد".

وأفصح "أنطوي شارك وكانت نيتي أن يخرج بعد ساعة، لكن إصابة حسام غالي وصبري رحيل فرض علي اتباع سيناريو أخر".

وشرح زيزو أن المهاجم الغاني تعرض لالتواء بسيط في الكاحل خلال الكرة التي أهدرها ولكنه تحامل على نفسه وأكمل المباراة بسبب نفاذ التبديلات .

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري يوم السبت.

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فيديو اليوم السابع