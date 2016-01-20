5 ملامح من انتصار الأهلي على الدراويش

استعاد الأهلي نغمة الانتصارات من جديد أمام الإسماعيلي لكنه كان انتصارا بطعم آخر لأكثر من سبب.

الأهلي نجح في الفوز تحت قيادة جهاز فني مؤقت يقوده زيزو للمرة الثالثة في آخر 5 سنوات فقط بعد رحيل بيسيرو المفاجيء.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ملامح من فوز الأهلي على الإسماعيلي.

1 - صناعة الفرص

أبرز ما تخلص منه الأهلي في المباريات الماضية أنه نجح في صناعة أكثر من فرصة خلال المباراة بتمريرات قصيرة وبكرات عرضية وطولية.

تنوع الأهلي في بناء الهجمة جعل الفريق يصنع خطورة طوال أحداث المباراة على مرمى الإسماعيلي الذي ظهر مستسلما تماما.

2 - أنطوي جناح

إشراك عبد العزيز عبد الشافي لجون أنطوي بعد غياب طويل كان بالتأكيد بنية الاستفادة من الدافع المعنوي لدى اللاعب الغاني.

لكن أنطوي لا يمتلك إمكانيات الجناح الأيمن الذي يستطيع أن يشكل خطورة في هذا المركز حتى الفرص التي أتيحت له عندما تحرك للداخل.

3 - هجوم أليف للإسماعيلي

هل شعرت بوجود هجوم الإسماعيلي؟ الدراويش عانوا كثيرا من أجل الوصول لمرمى شريف إكرامي الذي عاش 90 دقيقة دون خطورة تذكر.

مروان محسن كان وحيدا في الهجوم لم يمد له صناع اللعب بأي كرة يستطيع تشكيل خطورة منها ولم يستغلوا تميزه في الكرات العالية ليظل وحيدا في أحضان مدافعي الأهلي.

4 - عدم استغلال الفرص

مشكلة متكررة لم يتخلص منها الأهلي واستمرت معه أمام الإسماعيلي وهي إهدار الفرص السهلة للتهديف.

الأهلي في الشوط الأول فقط أهدر ربما 3 أهداف على الأقل عن طريق 3 لاعبين مختلفين هم رمضان صبحي وأنطوي وعمرو جمال.

وفي الشوط الثاني واصل إهدار الفرص السهلة وأضاع فوزا كبيرا وسط ارتباك واستسلام غريب من دفاع الإسماعيلي الذي اكتفى بارتكاب الأخطاء ضد لاعبي الأهلي.

مشكلة ربما سيتوجب على المدير الفني الجديد أن يتعامل معها، ربما دفاع الإسماعيلي كان سيئا اليوم لكنه قد يواجه دفاعات أقوى بكثير لن تتيح له هذا الكم من الفرص.

5 - رمضان صبحي

هل نضج رمضان صبحي؟ ربما هو من المبكر الإجابة عن هذا السؤال لكن لاعب الأهلي الشاب أثبت بلا جدال أنه قد يعتمد عليه في المباريات الكبرى.

أمام الإسماعيلي رمضان صبحي كان أفضل لاعب في المباراة إذ صنع أكثر من فرصة محققة لزملائه، تحرك يمينا ويسارا وأرهق مدافعي الإسماعيلي.