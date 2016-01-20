صورة - 72 يعود للظهور على قميص الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والزمالك التي تقام بملعب الإسماعيلية في إطار الجولة 15 من الدوري المصري.
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أحداث اللقاء
ق70: تسديدة مقوسة من مصطفى فتحي مرت بجوار القائم بسنتيمترات.
55) عرضية أرضية من أسامة العزب سددها رؤوف لكن سهلة في يد الشناوي.
52) دخول باسم مرسي وخروج حمودي.
- الحكم احتسب دقيقة كوقت بدل من الضائع.
- الأخطاء: الزمالك 7-7 المصري.
ق39: ركلة حرة نفذها شيكا مقوسة خادعة لكن رمزي صالح أبعدها عن المرمى.
ق21: كرة طولية تسلمها كهربا وانفرد بالمرمى لكن خروج رمزي صالح في التوقيت الصحيح، وشتت الكرة من أمام مهاجم الزمالك وانقذ فريقه من هدف أول.
ق13: كرة ساقطة من عمر جابر تسلمها كهربا ثم سدد على المرمى لكن وصلت ضعيفة في يد الحارس.
انطلاق المباراة
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