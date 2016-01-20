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100 ألف يورو تفصل أحمد رفعت عن الاحتراف في البرتغال

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100 ألف يورو تفصل أحمد رفعت عن الاحتراف في البرتغال 100 ألف يورو تفصل أحمد رفعت عن الاحتراف في البرتغال

تلقى نادى إنبي خطابا جديدا من ناسيونال ماديرا البرتغالي جدد فيه الأخير رغبته فى ضم أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

العرض الذي أرسله ناسيونال لضم رفعت على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بنية شراء اللاعب بصورة نهائية في بداية الموسم الجديد.

عرض النادي البرتغالي مبلغ 600 ألف يورو للحصول على خدمات رفعت بعد انتهاء فترة الإعارة، غير أن النادى البترولي اشترط الحصول على 100 ألف يورو مبدئيا خلال فترة الستة أشهر من أجل الموافقة على انتقال اللاعب حتى لا تكون الإعارة مجانية.

واشترط النادى البترولي على نظيره البرتغالي، وضع بند فى التعاقد يقضى بحصول إنبي على 20% من إعادة بيع اللاعب من ماديرا إلى أي نادى آخر في حالة شراءه بصورة نهائية.

هذا البند كان سبباً فى تأجيل الاتفاق غير أن ناسيونال وافق عليه لكنه رفض سداد أي قيمة مالية خلال الإعارة ليتمسك مسؤولي إنبي برفض العرض بصورة كلية لحين الموافقة على شروطه.

اللاعب الشاب خضع للاختبار من قبل مع فريق بازل السويسري وإشبيلية الإسباني لكنه لم يقنع الناديين.

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