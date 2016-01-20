حوار في الجول – طارق العشري يتحدث عن: سبب اهتزاز المقاولون.. والأهلي

"مستاء جدا لما حدث" هكذا بدأ طارق العشري المدير الفني السابق للمقاولون العرب حديثه مع FilGoal.com بعد إقالته من تدريب الفريق.

وكانت إدارة المقاولون قد قررت إقالة العشري من منصبه بعد الخسارة من أسوان يوم الأربعاء في الجولة 15 من الدوري المصري بهدفين لهدف (طالع التفاصيل).

وقاد العشري فريق المقاولون في 10 مباريات فاز في لقاء واحد فقط، وتعادل أربع مرات، وهُزم في خمس مواجهات.

وتردد في الوقت ذاته بعض الأنباء عن طرح اسم العشري في اجتماع مجلس إدارة الأهلي الذي يبحث عن استقدام مدربا جديدا خلفا لجوزيه بيسيرو.

وعن تجربته مع المقاولون، وسبب اهتزاز نتائج ذئاب الجبل، وما هو رده على أنباء طرح اسمه لتدريب الأهلي يتحدث العشري لـFilGoal.com.

وكل ما يلي على لسانه.

أنتظر إبلاغي بالقرار

"مستاء جدا لما حدث فقد قرأت خبر إقالتي من الصحف والمواقع، ولكن حتى الآن لم تبلغني الإدارة بالقرار بشكل رسمي".

"أنا لا توجد لدي أي مشكلة بشأن الرحيل، لكن من الاحترام أن يتم إبلاغي بشكل رسمي".

"مستاء أن يتم اقتران اسمي بكلمة إقالة ومازلت أنتظر إبلاغي بالقرار".

"لقد رفضت ترك الفريق في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها وتحملت الكثير واخترت أن أواصل المسيرة حتى أساعد المقاولون على عبور تلك الكبوة".

"طوال الشهرين الماضيين أحاول علاج الأمور الفنية والمسؤولين في النادي يعلمون تماما الجهد الذي كنت أبذله لإعادة الفريق للطريق الصحيح مرة أخرى".

سبب اهتزاز النتائج

"الإدارة كانت تعلم إمكانيات لاعبي الفريق جيدا فهي لا تساعد تماما، ولكنني قررت أن أتحمل وأواصل المشوار لإعادة هيبة الفريق".

"اخترت مصلحة المقاولون قبل أي شيء آخر، ولم يكن هناك أي مصلحة شخصية بالنسبة لي ومن أجل ذلك قبلت التحدي".

"نعم النتائج لم تكن جيدة ولكن الأداء كان يتحسن ولكن واجهنا سوء توفيق بشكل كبير".

"ماذا يستطيع المدير الفني تقديمه خلال شهرين فقط"؟

"لقاء أسوان شعرت لأول مرة أن هناك روح مختلفة لدى اللاعبين وكان هناك حماسا كبيرا منهم والأداء كان جيدا".

"شعرت لأول مرة إنني أقوم بجني ثمار اللاعبين الشباب الذين قمت بتصعيدهم للفريق الأول، ولم نكن نستحق الهزيمة أمام أسوان، ولكن للأسف واجهنا سوء توفيق كالعادة".

تدريب الأهلي

"لا أحب التعليق في الوقت الحالي على ما قيل حول ترشيح اسمي لتدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة".

"لا أود التعليق أيضا على رغبتي بشأن الموافقة على عرض الأهلي من عدمها إن عُرض علي الأمر".

"الوقت الحالي ليس مناسبا للحديث في ذلك الأمر".