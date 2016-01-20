أخبار عاجلة

وقفة صامتة بلافتات في دوران شبرا «كفاية دم» -
سباق سيارات Battle of the wheels -
حفر 26 قبرًا بفناء كنيسة مار جرجس لدفن الشهداء -
مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور|وزير الدفاع يلتقي القوات المنضمة إلى تدريب «رعد الشمال»

Google+ Print
صور|وزير الدفاع يلتقي القوات المنضمة إلى تدريب «رعد الشمال» صور|وزير الدفاع يلتقي القوات المنضمة إلى تدريب «رعد الشمال»

الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة

التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عناصر القوات المسلحة المنضمة إلى تدريب «رعد الشمال»، الذي تستضيفة المملكة العربية ، بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية.

وألقى اللواء أ.ح. أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة، في حضور الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة، الذي أكد على حرص رجال المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة القتالية” في الإعداد والتدريب والروح المعنوية العالية لتنفيذ أي مهمة يكلفون بها ضمن منظومة القوات المسلحة لحماية الأمن القومي المصري والعربي.

وأشاد القائد العام برجال القوات المسلحة وقوات التدخل السريع واستعدادهم القتالي الجاد لتنفيذ أي أنشطة تدريبية أو مهام قتالية يكلفون بها تحت مختلف الظروف، وأعطوا الثقة الكاملة في القدرات والإمكانات القتالية والفنية التي تتمتع بها القوات المسلحة لتنفيذ أى مهام تسند إليها، دفاعاً عن ركائز الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدا أن أمن واستقرارها يكمن في امتلاك جيش وطني قوي قادر على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن مصر تمثل العمق الإستراتيجي للأمن القومي الاقليمي والعربي، وأن ما تشهدة المنطقة من متغيرات حادة وتهديدات مباشرة وغير مباشرة تستلزم التكامل والتعاون المشترك بين كافة الدول الشقيقة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد بعمق الروابط والعلاقات الإستراتيجية مع الأشقاء العرب، بخاصة في مجالات التعاون العسكري، مؤكدا أن التدريب يعد نموذجا للتضامن والتعاون والعمل العربي المشترك لدرء المخاطر والتحديات التي تواجه منطقتنا، وبما يحقق المصالح القومية والعربية المشتركة.

وأكد القائد العام أن التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة هي أحد الركائز التي تكفل للقوات المسلحة القدرة على تنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفة بها بنجاح، وصقل مهارة الوحدات والتشكيلات علي تنفيذ المهام في مسارح العمليات المختلفة تحت أصعب الظروف، وطالب القوات المسافرة بالحفاظ على أرقى مستويات الاستعداد والتدريب على الموضوعات العامة والتخصصية، والتمسك بالانضباط العسكري الذاتي، والقيم والمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، والتعاون مع الأشقاء المشاركين لتحقيق أقصي استفادة مشتركة من التدريب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

الهيئة القبطية: البرلمان الهولندي يستدعي السفير المصري لسؤاله عن استهداف الكنائس

الهيئة القبطية: البرلمان الهولندي يستدعي السفير المصري لسؤاله عن استهداف الكنائس

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر"

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر"

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس