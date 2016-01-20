صور|وزير الدفاع يلتقي القوات المنضمة إلى تدريب «رعد الشمال»

التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عناصر القوات المسلحة المنضمة إلى تدريب «رعد الشمال»، الذي تستضيفة المملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية.

وألقى اللواء أ.ح. أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة، في حضور الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة، الذي أكد على حرص رجال المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة القتالية” في الإعداد والتدريب والروح المعنوية العالية لتنفيذ أي مهمة يكلفون بها ضمن منظومة القوات المسلحة لحماية الأمن القومي المصري والعربي.

وأشاد القائد العام برجال القوات المسلحة وقوات التدخل السريع واستعدادهم القتالي الجاد لتنفيذ أي أنشطة تدريبية أو مهام قتالية يكلفون بها تحت مختلف الظروف، وأعطوا الثقة الكاملة في القدرات والإمكانات القتالية والفنية التي تتمتع بها القوات المسلحة لتنفيذ أى مهام تسند إليها، دفاعاً عن ركائز الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدا أن أمن مصر واستقرارها يكمن في امتلاك جيش وطني قوي قادر على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن مصر تمثل العمق الإستراتيجي للأمن القومي الاقليمي والعربي، وأن ما تشهدة المنطقة من متغيرات حادة وتهديدات مباشرة وغير مباشرة تستلزم التكامل والتعاون المشترك بين كافة الدول الشقيقة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد بعمق الروابط والعلاقات الإستراتيجية مع الأشقاء العرب، بخاصة في مجالات التعاون العسكري، مؤكدا أن التدريب يعد نموذجا للتضامن والتعاون والعمل العربي المشترك لدرء المخاطر والتحديات التي تواجه منطقتنا، وبما يحقق المصالح القومية والعربية المشتركة.

وأكد القائد العام أن التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة هي أحد الركائز التي تكفل للقوات المسلحة القدرة على تنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفة بها بنجاح، وصقل مهارة الوحدات والتشكيلات علي تنفيذ المهام في مسارح العمليات المختلفة تحت أصعب الظروف، وطالب القوات المسافرة بالحفاظ على أرقى مستويات الاستعداد والتدريب على الموضوعات العامة والتخصصية، والتمسك بالانضباط العسكري الذاتي، والقيم والمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، والتعاون مع الأشقاء المشاركين لتحقيق أقصي استفادة مشتركة من التدريب.