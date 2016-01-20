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نشرة ONA للفضائيات| الأمير يعمم حظر النشر في تقرير «المركزي للمحاسبات».. ريهام عبد الغفور مع رزان على «الحياة»

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نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد- إنجي لطفي
> تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

أصدر عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قرارًا بمنع النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة فيما يتعلق بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة، وذلك في جميع البرامج التليفزيونية والإذاعية. ووجه الأمير بتعميم القرار على جميع رؤساء القطاعات والقنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية، وجاءت تعليمات الأمير بناء على القرار الذي وصل إليه اليوم، من مكتب النائب العام بخصوص حظر النشر في هذه القضية..للمزيد

عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون

عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون

 

تستضيف الإعلامية رزان مغربي في برنامجها «الحياة حلوة» الذي يذاع على «قناة الحياة » يوم الخميس المقبل كلاً من الفنانين ريهام عبدالغفور ومحمد لطفي والمطرب المغربي عبدالفتاح الجريني..للمزيد

 

الحياة حلوة

الحياة حلوة

في حلقة خاصة استضافت الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في برنامج « صاحبة السعادة » على فضائية «CBC» صانع النجوم المنتج محسن جابرأشهر من عمل في مجال الإنتاج الموسيقي في الوطن العربي بالكامل، وأسس امبراطورية لا تقبل المنافسة، ورغم تدهور سوق الكاسيت إلا أنه حافظ على نجاحه واستطاع تطوير نفسه وحصد الجوائز..للمزيد

المنتج محسن جابر

المنتج محسن جابر

أكد المخرج أحمد نجل الفنان ماجد المصري أنه انتهى من إخراج أول أفلامه فى أمريكا وهو فيلم «غير قانوني» وهي تجربة جديدة على المجتمع المصري، وهو فيلم وثائقي يكشف أسرار وعقلية مجتمع يعيش تحت الأرض وهو ما يسمي بفن «الراب» والرسالة التي يقدمها بشكل حرفي، مشيرًا إلى أنه صوره في عدة أماكن من بينها لوس أنجلوس ومصر..للمزيد

المخرج أحمد ماجد المصري

المخرج أحمد ماجد المصري

 

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