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صور|محافظ أسوان يتفقد مصنع السمك ويطالب إدارته برفع الإنتاج

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صور|محافظ أسوان يتفقد مصنع السمك ويطالب إدارته برفع الإنتاج صور|محافظ أسوان يتفقد مصنع السمك ويطالب إدارته برفع الإنتاج

محافظ أسوان يتفقد مصنع الأسماك

تفقد محافظ أسوان، اللواء  مجدى حجازي ، مصنع -أسوان لتصنيع وتغلفة الأسماك، وكلف رئيس إدارة الشركة محمد عبد اللطيف، والمسؤولين عن المصنع بإعداد خطة عمل لارتقاء بالمصنع من أجل زيادة إنتاجه بما يتناسب مع الإمكانيات المتوافرة ومنها الإنتاج السمكي ببحيرة ناصر وأيضا المعدات وأسطول سيارات النقل للتوزيع والتسويق من خلال منافذ الشركة والمجمعات الاستهلاكية.

وأشار محافظ أسوان إلى أن خطة العمل تستهدف رفع طاقة المصنع التى لا تتجاوز يوميا 5 طن يومياً إلى الطاقة القصوى والتى تصل إلى 100 طن يوميا، ولاسيما بعد تطوير المصنع ورفع كفاءته خلال الفترة الماضية بتكلفة 4 مليون جنيه والذي يضم مجمع مصانع منها مصنع للثلج بطاقة 6 آلاف بلاطة ثلج يوميا، وآخر للعلف بطاقة 30 طن علف من مخلفات الأسماك.

وشدد اللواء حجازي  على أهمية استثمار الخط الملاحي للنقل النهري «دمياط – القاهرة – أسوان» والذي دشنه رئيس الوزراء الأسبوع الحالي، لنقل منتجات المصنع وتسويقها سواء من أسماك الفيليه أو الأسماك الطازجة الأورجنيك وطرحها بأسعار مخفضة بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطن البسيط.

 

 

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