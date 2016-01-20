الاكتشاف المبكر طريق النجاة.. اختبار جديد يتنبأ بالإصابة بسرطان المبيض

كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن اختبار جديد بالموجات فوق الصوتية يتنبأ بإمكانية الإصابة بأورام المبيضين بدقة كبيرة، حيث إن أورام المبيض سواء الحميدة أو الخبيثة يتم تصنفيها بالموجات فوق الصوتية، عن طريق اختبار قواعد بسيط، وثبت أن هذا الاختبار كان حاسما لـ20 و25% من المرضى.

ومن جانبه قال "ديرك تيميرمان" بمستشفى جامعة لوفان فى بلجيكا، إن الباحثين كانوا قادرين على ضبط هذا الاختبار، ومن الآن وصاعدا يمكن لكل مريض الحصول على التشخيص الدقيق، حيث إن الاختبار الجديد يوفر التشخيص الدقيق للأورام الحميدة أو الخبيثة.

وأشار "ديرك تيميرمان" إلى أن سرطان المبيض هو مرض شائع بين النساء ومن الممكن أن يكون قاتلا، لكن الاكتشاف المبكر والعلاج يحسن من فرص البقاء على قيد الحياة، مضيفا أن العديد من النساء التى تصاب بأورام المبيض الحميدة تحتاج فقط لإجراء عملية جراحية لإزالة الورم، أما النساء اللاتى يعانين من أورام خبيثة فيجب أن يخضعن لجراحة يتم فيها إزالة المبيضين بشكل نهائى، وهذا النوع من الجراحة يأخذ فترة أطول وله خطر أكبر من المضاعفات.

وحسبما جاء فى التقرير، فقد أوضح الباحثون أنه لزيادة فرص المرضى فى البقاء على قيد الحياة إذا كانت المرأة تعانى من ورم خبيث، فيجب التشخيص السريع للورم وتلقى العلاج المناسب من قبل طبيب الأورام فى أقرب وقت ممكن.