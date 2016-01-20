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إطلاق أسماء 10 شهداء على مدارس وشوارع ببنى سويف

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إطلاق أسماء 10 شهداء على مدارس وشوارع ببنى سويف إطلاق أسماء 10 شهداء على مدارس وشوارع ببنى سويف
وافق المجلس التنفيذى لمحافظة بنى سويف فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف حبيب محافظ الدقهلية على إطلاق أسماء 10 شهداء على مدارس وشوارع بالمحافظة.

وشملت الموافقة، الشهداء عيد محمد فتحى "على مدرسة الجفادون 1 مركز الفشن"، المقدم محمد إبراهيم أحمد هارون "على ميدان الزراعيين بمدينة بنى سويف"، والنقيب محمد جابر عمر عبد العليم قصله "على مدرسة الثانوية بنات القديمة بمدينة بنى سويف"، عماد ربيع محمد "على مدرسة نزلة اقفهص الإعدادية مركز الفشن"، محمد أحمد على صبره "على المدرسة الإعدادية المشتركة مركز الفشن"، بدير فتحى محمد عبد العزيز "على مدرسة البرانقة الابتدائية بنين مركز ببا"، أحمد محمد عبد الرحيم صالح "على المدرسة الإعدادية بنين بقرية بنى قاسم مركز ببا"، على خليل حلمى "على مدرسة دموشيا الابتدائية مركز بنى سويف"، رمضان محمد عبد المولى "على مدرسة شرهى الإعدادية مركز إهناسيا"، جمال أحمد عباس "على مدرسة الرياض الابتدائية الجديدة مركز ناصر".

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