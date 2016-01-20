الفتح السعودي عن التفاوض مع عمرو جمال: تزوير وفبركة

أبدي نادي الفتح السعودي استيائه الشديد من خبر مفاوضات النادي مع مهاجم الأهلي عمرو جمال مؤخرا.

وتلقى الأهلي عرضا رسميا من الفتح السعودي قبل أسبوع لبيع مهاجمه عمرو جمال في فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ( اقرأ التفاصيل ) غير أن الفتح نفى ذلك تماما.

وأفاد النادي السعودي في بيان "ليس من الغريب أن نشهد أو نسمع مثل هذه الأخبار المفبركة باسم النادي فهي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة التي تصدر من الأندية المصرية التي كرست مفاوضات لاعبيها بإدخال اسم الفتح كطرف مفاوض لكل نادي من أنديتهم".

"ليس من العيب أن نفاوض لكن من العيب أن يظهر اسم الفتح في مفاوضات لم يدخل بها بشكل رسمي أو حتى ودي مع كامل احترامنا للصحيفة التي أظهرت الخطاب المزور لم تتأكد من اسم نائب رئيس مجلس أعضاء إدارة نادي الفتح المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق".

"كذلك الخطاب تم إمضاءه بتوقيع مزور والخطاب كذلك لم يحتوي على ختم ولا ورق النادي الرسمي فكلها دلالات على عدم المهنية في إظهار خطاب يفتقر إلى أهم عناصر الرسمية ، كما أن المزور استخدم مفردات باللهجة المصرية فكان من السهل كشف التزوير من الصحيفة التي بثت وتبنت مثل هذه الأخبار المغلوطة".

"إدارة نادي الفتح ستقوم بتحويل هذا الموضوع والخبر الذي ظهر من صحيفة رسمية وبها الخطاب المزور إلى مكتب محاماة لمتابعة هذه القضية التي تعتبر جنائية وسيتابعها رئيس مجلس أعضاء إدارة نادي الفتح شخصياً حتى لا يتم استخدام اسم النادي أو يستغل الاستغلال السيئ".

"عندما ينفي رئيس مجلس أعضاء إدارة نادي الفتح أو ينفي مدير الاحتراف أو المدير الفني للفريق فمعناها أننا لم نفاوض ولو فاوضنا فمن الطبيعي أننا نملك الشفافية والشجاعة لذكر مثل هذا الموضوع".