أخبار عاجلة

وقفة صامتة بلافتات في دوران شبرا «كفاية دم» -
سباق سيارات Battle of the wheels -
حفر 26 قبرًا بفناء كنيسة مار جرجس لدفن الشهداء -
مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كتالوج عبد الله السعيد – نجم الأهلي لـ في الجول: كيف تسدد على طريقة رونالدينيو

Google+ Print
كتالوج عبد الله السعيد – نجم الأهلي لـ في الجول: كيف تسدد على طريقة رونالدينيو كتالوج عبد الله السعيد – نجم الأهلي لـ في الجول: كيف تسدد على طريقة رونالدينيو

(إعادة نشر) - "الركلة الحرة يجب أن تكون قوية، لكن موجهة في الوقت نفسه.. وهناك سر يجعلني أجمع هذين الصفتين معا".. هذا السر يكشفه عبد الله السعيد لـFilGoal.com.

نجم الأهلي كان شهيرا بتلك الضربات الثابتة وهو مع دراويش الإسماعيلي، قلت حدة تنفيذه لها مع الفريق الأحمر، لهذا أيضا سر يحكيه عبد الله السعيد.

يقول عبد الله السعيد: "لو لم تتدرب يوميا على الركلات الحرة فلن تجيدها.. هي موهبة، لكنها ليست مثل المراوغة مثلا".

واستدرك "بل موهبة تحتاج لتدريبات مكثفة لتعرف كيف تتحكم في اتجاه وسرعة الكرة من كل مكان ممكن".

كتالوج المحمدي - كيف تصمد أمام أزار وتحرج بينز

رونالدينيو

وأضاف "حين كنت في بداياتي مع الإسماعيلي، اعتدت على مشاهدة رونالدينيو وديفيد بيكام، هذا الأمر كان يبهرني، وأتحدث هنا عن الركلات الحرة".

وأردف "اعتدت مشاهدة الثنائي ودراسة كيف ينفذ تلك اللعبة.. دائما يأخذ بيكام 3 خطوات للخلف قبل التصويب".

وتابع "دوما رونالدينيو حين يسدد، ينفذ الركلة الحرة بباطن القدم، وفي الوقت نفسه تذهب كرته قوية.. كيف؟ بسبب استخدام اصبع قدمه الأكبر مع باطن القدم".

كتالوج متعب – كيف تسرق المدافع وسر الهدف القاتل

وأوضح "باطن القدم يجعل كرتك مقوسة وبعيدة عن أيدي الحراس ما استطعت، الخطوات الثلاث تجعل التصويبة قوية، واصبع قدمك الأكبر يجعلك تتحكم في اتجاه الكرة"..

لماذا خفتت حدة تصويباته؟

يجيب "حين انتقلت إلى الأهلي، كان مانويل جوزيه المدير الفني للفريق، كان يعرف أهمية تلك الكرات بالنسبة لي وأهمية التدرب عليها لتظل حاستي قوية".

كتالوج الحضري - كيف تحافظ على نظافة شباكك مهما كان اسم خصمك

وأفاد "جوزيه كان يوميا بعد نهاية المران يجتمع بي وبمحمد أبو تريكة ومعنا وليد سليمان بعد ذلك.. نتدرب على الركلات الثابتة".

وسرد "لكن بعد رحيله باتت التدريبات تهتم بأشياء أخرى، قلت تدريباتي على الكرات الثابتة، والإصابة كذلك عطلتني".

وسجل السعيد هدفا جميلا في مرمى الإسماعيلي اليوم 20 يناير 2016 مزينا مباراة رائعة له مع الشياطين الحمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع