برادلي لـ في الجول: سبب واحد فقط يمنعني من تدريب الأهلي

سبب واحد فقط يمنع الأمريكي بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر من قيادة الأهلي، في حال عرض النادي الأحمر عليه تولي إدارة الفريق.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد قال عبر برنامجه أمس الثلاثاء إن برادلي مرشح بقوة لتدريب الأهلي خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

ويقود المدرب الأمريكي حاليا فريق لوهافر الفرنسي الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية.

ولكن برادلي قال لـFilGoal.com: "أحترم تعاقدي مع لوهافر، ولذلك استبعد وجود فرصة للعمل مع الأهلي في الوقت الحالي".

واستدرك "بالتأكيد، كنت سأرحب بتدريب الأهلي لو لم أكن مرتبطا بالتعاقد".

وأكمل "فأنا احترم النادي الأهلي وعلاقتي قوية بمعظم اللاعبين والمسؤولين داخل النادي، كما أن الكل يعرف مدى حبي لمصر".

وسأل FilGoal.com برادلي عن رؤيته لحل الأزمة التي يمر بها الأهلي بعد رحيل مدربه بشكل مفاجئ.

وأجاب المدرب الأمريكي "لا أعتقد أن الأهلي يمر بأزمة كبيرة، فهو يمتلك من الإمكانات ما يساعده على تجاوز أي محنة وتحقيق طموحات جماهيره".

وواصل متما "وأكرر، عدم تفكيري في قيادة الأهلي هو أنني مرتبط بتعاقد مع لوهافر فقط".