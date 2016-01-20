أخبار عاجلة

وقفة صامتة بلافتات في دوران شبرا «كفاية دم» -
سباق سيارات Battle of the wheels -
حفر 26 قبرًا بفناء كنيسة مار جرجس لدفن الشهداء -
مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

برادلي لـ في الجول: سبب واحد فقط يمنعني من تدريب الأهلي

Google+ Print
برادلي لـ في الجول: سبب واحد فقط يمنعني من تدريب الأهلي برادلي لـ في الجول: سبب واحد فقط يمنعني من تدريب الأهلي

سبب واحد فقط يمنع الأمريكي بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب من قيادة الأهلي، في حال عرض النادي الأحمر عليه تولي إدارة الفريق.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد قال عبر برنامجه أمس الثلاثاء إن برادلي مرشح بقوة لتدريب الأهلي خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

ويقود المدرب الأمريكي حاليا فريق لوهافر الفرنسي الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية.

ولكن برادلي قال لـFilGoal.com: "أحترم تعاقدي مع لوهافر، ولذلك استبعد وجود فرصة للعمل مع الأهلي في الوقت الحالي".

واستدرك "بالتأكيد، كنت سأرحب بتدريب الأهلي لو لم أكن مرتبطا بالتعاقد".

وأكمل "فأنا احترم النادي الأهلي وعلاقتي قوية بمعظم اللاعبين والمسؤولين داخل النادي، كما أن الكل يعرف مدى حبي لمصر".

وسأل FilGoal.com برادلي عن رؤيته لحل الأزمة التي يمر بها الأهلي بعد رحيل مدربه بشكل مفاجئ.

وأجاب المدرب الأمريكي "لا أعتقد أن الأهلي يمر بأزمة كبيرة، فهو يمتلك من الإمكانات ما يساعده على تجاوز أي محنة وتحقيق طموحات جماهيره".

وواصل متما "وأكرر، عدم تفكيري في قيادة الأهلي هو أنني مرتبط بتعاقد مع لوهافر فقط".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

الهيئة القبطية: البرلمان الهولندي يستدعي السفير المصري لسؤاله عن استهداف الكنائس

الهيئة القبطية: البرلمان الهولندي يستدعي السفير المصري لسؤاله عن استهداف الكنائس

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر"

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر"

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس