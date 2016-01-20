بالفيديو.. خطوات بسيطة لإنقاذ طفلك فى حالة توقف التنفس

نشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيديو تعليمى يوضح كيفية إنقاذ حياة الطفل فى حالة توقف التنفس، حيث يوضح للآباء الطريقة الصحيحة لتنفيذ تقنية "cpr"، وهى إنعاش القلب والرئتين والتى تتم فى حالات الإسعافات الطارئة، ويجب فعلها بسرعة قبل طلب المساعدة من الإسعاف لأنها قد تفرق كثيرا فى حياة الطفل وتنقذه من الموت المحقق.

وأشار التقرير إلى عدة أمور يجب القيام بها فورا وهى:

>1- طلب الإسعاف

>2- يجب على الوالدين تغطية أنف وفم الطفل، ووضع شفاه المنقذ فوق شفاه الطفل وإعطائه خمسة أنفاس كل واحدة منهما تستغرق حوالى ثانية.

>3- ينبغى استخدام الإصبعين فى وسط الصدر وإعطاء الطفل 30 مضخة بمعدل 100 إلى 120 فى الدقيقة الواحدة .

>4-كما ينبغى التكرار مع النفخ مرتين فى فمه و30 ضخة بوسط صدره حتى تصل المساعدة من قبل الإسعاف.

وحسبما جاء فى التقرير فإن هذا الفيديو تم إعداده بواسطة إسعاف سانت جونز، لحث الآباء على طلب المساعدة بالاتصال برقم الطوارئ على الفور، وتوضيح تقنية إنعاش القلب والرئتين لإنقاذ الطفل، إذا كانوا بمفردهم وقبل طلب ووصول المساعدة.