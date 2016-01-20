"سيدتي" غداً في البيت الريفي للمصمّمة شانتال توماس

تُعرف مصمّمة اللانجري الفرنسية شانتال توماس بشخصية خارجة عن المألوف تنعكس على تصاميمها. هي تقف خلف أسلوب "بين - أب" المغري وواسع الانتشار في مجموعاتها من الملابس الداخلية التي لطالما ميزتها في بداية السبعينيات، الملابس باللونين الأسود والزهري وذات اللمسة الأنثوية القوية والمتمثلة في استعمال "الدانتيللا" والحرير والشرائط... ان هذا العالم ملموس أيضاً في الديكور الداخلي لبيت توماس الريفي، البيت الذي تعتبره ملاذها والمكان الذي ترتاح فيه هرباً من زحمة باريس وضجيجها.

"سيدتي" تزور توماس في شقتها الباريسية للاستفاضة في الحديث عن المنزل الريفي المميز، والتعرّف إلى أهواء توماس في الديكور.

تقول توماس: "يتواجد بيتي الريفي في منطقة "النورماندي" الفرنسية، وفي مكان بعيد عن المدينة، وأشعر فيه بالراحة والهدوء. عندما اشتريته، كان في وضع مهترئ للغاية، فقمت بترميم جدرانه وسقفه، كما بتوسيع بعض الأجزاء الداخلية منه. بعد ذلك، جاءت مرحلة الديكور، حيث وضعت لمستي الشخصية على كل جزء منه". وتضيف: "أجد متعة كبيرة في تصميم الديكور، ولا أرغب في أن تنحصر موهبتي في تصميم الملابس الداخلية، لذا حققت ديكور بيتيّ الريفي والباريسي، علماً أنها ليست المرة الأولى، إذ أعدت العمل على ديكور كل البيوت التي سكنتها من قبل، وعددها ستة أو سبعة بيوت. وبالطبع، كان ديكور كل بيت يتماشى مع الحقبة، فذلك الخاص ببيتي الأول كان ينتمي إلى زمن السبعينيات، وسنتذاك لم تكن لديّ الإمكانيات المادية عينها مقارنة بالحاضر، فالديكور يحتاج إلى الفلوس لكي تتجسد الأفكار بطريقة جمالية!

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