مقتل 35 من الحوثيين فى قصف لمقاتلات التحالف ومواجهات مع المقاومة بتعز

>قتل 35 من مسلحى الحوثى والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح، وأصيب العشرات اليوم الأربعاء، جراء قصف شنته مقاتلات التحالف العربى ومواجهات مع المقاومة والجيش بمحافظة تعز (275) كم جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية، إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من 15 غارة جوية على مواقع للحوثيين وقوات صالح فى شرق المدينة.

وبحسب المصادر، فقد دارت مواجهات مسلحة بين الحوثيين مسنودين بقوات صالح من جهة وقوات الجيش والمقاومة من جهة أخرى فى الجبهتين الشرقية والغربية للمدينة، أسفرت عن جرح ستة من رجال الجيش والمقاومة.

فى السياق ذاته، قالت مصادر محلية إن سبعة مدنيين جرحوا جراء القصف "العشوائي" الذى شنه الحوثيون وقوات صالح على أحياء سكنية فى تعز.

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