أخبار الأردن اليوم.. رئيس جمعية الأمم المتحدة يزور مخيم الزعترى بالأردن

ركزت أخبار الأردن اليوم على تصريحات رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة موجنز ليكتوفت، اليوم الأربعاء، خلال زيارة لمخيم الزعترى بالأردن، فيما تناولت أخبار الأردن اليوم لقاء الملك عبد الله الثانى، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول لويد أوستن.>وتناولت أخبار الأردن اليوم تصريحات رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة موجنز ليكتوفت اليوم الأربعاء، خلال زيارة لمخيم الزعترى بالأردن، بأنه يجب إعطاء مزيد من الاهتمام لأزمة اللاجئين السوريين.

وأضاف، أنه يريد أن يشهد ويُقَدر بنفسه احتياجات اللاجئين، وقال "الغرض من زيارتى بالطبع هو الحصول على معرفة أفضل بحجم المشاكل وكيف يتم التعامل معها، من أجل زيادة الوعى الدولى والدعم الدولى لكل من اللاجئين والدول المضيفة، التى تتحمل أعباء مالية أكبر نتيجة تدفق اللاجئين".

وأبرزت أخبار الأردن اليوم عدد اللاجئين السوريين فى مخيم الزعترى والذى يقدر بـ110 آلاف لاجئ.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الدول المضيفة للاجئين تحتاج إلى مساعدات مالية، وإنه يأمل أن يوفر مؤتمر للمانحين الذى سيعقد فى لندن فى فبراير المقبل بعض الأموال، وقال "هناك هذا المؤتمر فى لندن حول سوريا بشكل خاص هذا الشهر، وهناك مؤتمر لإعادة التوطين سيعقد فى جنيف فى مارس".

وستكون هناك القمة الإنسانية الواسعة فى إسطنبول بتركيا فى مايو، وكل هذه المناسبات ستكون سلسلة مناسبات مثل الرحلة الحالية، يجب أن تنبه المجتمع الدولى إلى أننا نحتاج إلى أن نقدم فعليًا ما إجماليه 15 مليار دولار إضافية كل عام.