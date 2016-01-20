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السعودية تعلن إقامة علاقات شراكة استراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية

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السعودية تعلن إقامة علاقات شراكة استراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية السعودية تعلن إقامة علاقات شراكة استراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية
صدر اليوم بيان مشترك بين المملكة العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الأربعاء، أن خادم الحرمين الشريفين عقد جلسة مباحثات مع الرئيس الصينى، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشكل معمق حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوصلا إلى توافق واسع النطاق ومهم.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور الكبير الذى أحرزته العلاقات بين المملكة والصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى عام 1990، وخاصة منذ الإعلان عن إقامة علاقات الصداقة الاستراتيجية بينهما فى عام 2008، مؤكدين على أهمية مواصلة تطوير الصداقة التقليدية بين البلدين والشعبين الصديقين وتعزيز التعاون الوثيق فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية والعسكرية والأمنية والطاقة وعلى المستويين الإقليمى والدولى، بما يرتقى بالعلاقات السعودية ـ الصينية إلى مستوى أعلى.

وقرر الجانبان الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وحرص الجانبان السعودى والصينى على بذل الجهود لتطوير التعاون فى العديد من المجالات.

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مصر 365

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