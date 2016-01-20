مدير المخابرات الفلسطينية: أحبطنا 200 عملية ضد الجيش الاسرائيلى خلال 3 أشهر

اعترف مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بتمكن أجهزة أمن السلطة من إحباط تنفيذ 200 عملية ضد الجيش الإسرائيلى خلال الأشهر الثلاثة الماضية أى منذ بدء انتفاضة القدس فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال فرج، فى حديث لمجلة "ديفنس نيوز" الأمنية الأمريكية نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت خلال تلك الفترة أكثر من 100 فلسطينى وصادرت أسلحة، وشدد على أنه "سيحافظ على التنسيق الأمنى مع إسرائيل حتى استئناف المفاوضات السلمية."

وتابع: "الحفاظ على التنسيق الأمنى مهم حتى استئناف المحادثات السلمية، والعنف والإرهاب لن يقربا الفلسطينيين من تحقيق حلمهم".

ولفت فرج إلى منح الشعب الفلسطينى فرصة للسلطة لإدارة المفاوضات على مدار سنوات خلت، مشيرًا إلى فقدان الأمل حاليًا وجميع الأطراف تحاول منع انهيار الواقع فى الضفة الغربية.

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