برى: سأكون آخر من يعلن موقفه من ترشيح جعجع لعون للرئاسة اللبنانية

>قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى أنه سيكون آخر من يعلن عن موقفه من ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للعماد ميشال عون للرئاسة اللبنانية .

ونقل نواب لبنانيون عن برى قوله خلال مايعرف بلقاء الأربعاء النيابى " إن موقفى من ترشيح جعجع لون للرئاسة أو ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسى بصفته رئيسا للمجلس، "يكون الموقف الاخير وليس الأول، وانه سيتخذ الموقف المناسب بعد دراسة كل المواقف والمعطيات.

ووصف "لقاء (عون – جعجع) بأنه خطوة متقدمة تريح الساحة الوطنية والمسيحية، وتؤكد أن لا عداوات بين اللبنانيين، بل هناك خصومات سياسية".

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