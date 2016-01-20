أخبار ليبيا اليوم.. اختطاف إمام وخطيب مسجد فى العاصمة طرابلس

ركزت أخبار ليبيا اليوم على اختطاف مسلحين لإمام وخطيب مسجد فى العاصمة طرابلس، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تعرض الناطق باسم سلاح الجو الليبى ناصر الحاسى لمحاولة اغتيال.>وتناولت أخبار ليبيا اليوم نبأ اختطاف مسلحين مجهولين، إمام وخطيب مسجد (السراج المنير) الشيخ الطاهر العياشى، فى العاصمة طرابلس.

وقال مصدر أمنى اليوم، إن الشيخ الطاهر العياشى إمام وخطيب مسجد (السراج) بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، خطفه مسلحون مجهولون أمام منزله، واقتادوه إلى جهة غير معلومة. وأضاف المصدر أنه حتى الآن لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن اختطاف العياشى.

فيما ركزت أخبار ليبيا اليوم على تعرض الناطق باسم سلاح الجو الليبى ناصر الحاسى، مساء أمس الثلاثاء، لمحاولة اغتيال، جراء استهدافه من قبل قناص بمحور سوق الحوت بمدينة بنغازى.

وذكر المكتب الإعلامى لمركز بنغازى الطبى، فى بيان مساء أمس الثلاثاء، أن الحاسى دخل إلى قسم الطوارئ بالمركز، لتلقى العلاج لإصابته بشظايا رصاصة فى مؤخرة الرأس،جراء استهدافه من قبل قناص بمحور سوق الحوت.

فيما أكد مصدر طبى بمُستشفى الجلاء للجراحة والحوادث استقبال أربعة جرحى من قوات الجيش الليبى والوحدات المساندة لها من شباب المناطق، أمس الثلاثاء، جراء المعارك الدائرة فى مدينة بنغازى

وركزت أخبار ليبيا اليوم على عدد الجرحى وإصاباتهم متوسطة من محاور الصابرى والليثى وبوعطنى، لافتًا إلى أن المُستشفى لم يستقبل أى حالات وفاة.