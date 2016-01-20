بعد وفاة طفل..اعرفى الأسباب المؤدية لوفاة الأطفال بسبب التطعيم واحمى ابنك

1% من الأطفال لديهم حساسية ضد التطعيم

علامات إصابة الطفل بحساسية التطعيم

حالة من القلق والذعر أصابت العديد من الأسر والأمهات بعد وفاة الرضيع سفيان محمد عادل قاسم، الذى يبلغ من العمر 6 شهور، أثناء حصوله على جرعة تطعيم بمركز الأمومة والطفولة التابع لمركز كفر سعد بدمياط، حيث أصيب الطفل بعدد من المضاعفات عقب تناوله جرعة التطعيم، مما أثار بعض المخاوف من جودة وسلامة التطعيم والجرعة المناسبة، فما هى الحالات التى قد يتسبب فيها التطعيم فى حدوث وفيات أو مضاعفات للطفل وما الاحتياطات اللازمة لتجنب ذلك وحماية أطفالنا؟>تقول الدكتور مى سعد الدين، مدرس واستشارى الأطفال بمستشفى أبو الريش التعليمى: "هناك بعض الأطفال يعانون من الإصابة بحساسية شديدة من التطعيم تصيب الأطفال بنسبة 1%، وتتسبب فى حدوث صدمة للجهاز التنفسى والقلب عقب التطعيم بسبب بعض المواد الفاعلة التى يحتوى عليها.>واستكملت د.مى قائلة "الطفل الذى لديه حساسية من التطعيم يتعرض لحدوث بعض المضاعفات عقب تناوله التطعيم، منها على سبيل المثال حدوث تشنجات وزرقة الجسم وفى حالة عدم تلقى الطفل الإسعافات الأولية من المكن أن يتوفى.

الفرق بين الآثار الجانبية لتطعيم وعلامات الخطر والحساسية من التطعيم

>وتابعت د.مى قائلة "هناك آثار جانبية مشهورة تصيب الطفل عند تطعيمه مثل ارتفاع حرارة الطفل أو بكاء مستمر أو مزاج سيئ للطفل "القريفة" والتى يمكن التغلب عليها بإعطاء الطفل خافضا للحرارة، بينما فى حالة الأطفال الذين لديهم حساسية من التطعيم تظهر عليهم أعراض الحساسية كالآتى..

>1)تورم أو انتفاخ عين والشفاف الطفل.

>2)تشنجات الطفل بصورة مبالغ فيها.

>3)إغماء الطفل وهبوط الدورة الدموية للطفل.

أهمية الإسعافات الأولية للأطفال المصابين بحساسية من التطعيم

>وأوضحت د.مى أهمية إجراء الإسعافات الأولية للطفل الذى لديه حساسية من التطعيم، مثل توسيع مجرى التنفس عند الطفل وعمل تدليك لعضلة قلب الطفل، وفى حالة فشل ذلك فيجب إجراء صدمات كهربائية لإنعاش القلب من خلال صاعق الكهرباء.

وأضافت طبيبة الأطفال أنه يتطلب إجراء الإسعافات الأولية للطفل وأن يكون الطبيب والتمريض مدربين على إجراء الإسعافات الأولية، وكذلك تكون المراكز الصحية متوفرة لديها الأجهزة والإمكانيات الأزمة لعمل لإسعاف الطفل.