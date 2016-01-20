وصفة إكسير الأناناس لعلاج التهاب وحساسية الجيوب الأنفية

نحتاج فى هذه الأجواء الباردة إلى بعض الوصفات الطبيعية التى يمكن أن تساعد فى وقايتنا وعلاجنا من بعض أمراض الشتاء، وبعد توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس مائل للبرودة نهاراً وشديد البرودة ليلاً يصل لحد الصقيع، وظهور الشبورة المائية والرياح واضطراب الملاحة البحرية، مما يؤدى إلى تزايد أعداد الاشخاص الذين يعانون من التهاب وحساسية الجيوب الأنفية، نقدم وصفة طبيعية مفيدة لمن يعانون من الجيوب الأنفية.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، عن وصفة سهلة من الأناناس لعلاج التهاب وحساسية الجيوب الانفية ، وتشمل:

- وصفة إكسير الأناناس لعلاج حساسية الجيوب الأنفية



>* كيفية إعداده

* فوائد إكسير الأناناس:

>- المكونات المطلوبة هي:> -1 كوب من عصير الأناناس>- 1 "قرن" فلفل حريف "حراق">- 1 ملعقة صغيرة من العسل الخام>• 1/2 ملعقة كبيرة من خل التفاح>يتم خلط كل هذه المكونات فى صحن كبير، مع وضعها على نار هادئة ثم شرب المزيج يومياً على الريق.>الأناناس له فوائد مضادة للالتهابات التى تساعد فى الحد من تطور البلغم وتقليل التهاب الحلق، كما أنه غنى بفيتامين C، الذى يعزز الجهاز المناعى، وبالتالى يمنع أعراض البرد وحساسية وإلتهابات الجيوب الانفية.

أما الفلفل الحريف أو "الحراق" يمنح محاربة للغثيان والحمى، والعسل يعمل كمعالج طبيعى مضاد للجراثيم ومضاد للفطريات، كما أن له خصائص مضادة للفيروسات، حيث أنه يدمر جميع البكتيريا الفيروسية.