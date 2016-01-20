بالصور.. القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثالث من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقات السيارات فى الإسماعيلية.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود العديد من البلاغات للعميد شريف وجيه مأمور قسم ثالث الإسماعيلية تفيد بتعرض أصحابها إلى سرقات سياراتهم من أمام الأسواق والمواقف العامة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث للوصول إلى مرتكبى حوادث السرقة برئاسة المقدم محمد سليمان مفتش مباحث الإسماعيلية، وضم كلا من المقدم أحمد الصغير رئيس مباحث ثالث ومعاونيه النقباء محمد سكر ومحمود الشاهد ومحمد المحمدى ومحمد أشرف معاون المباحث.

ودلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء حوادث السرقات تشكيل عصابى مكون تخصص فى سرقات السيارات من أمام المصالح الحكومية والمستشفيات.

وأكدت التحريات أن التشكيل يضم كلا من المتهم "صبرى.س.م" 41 سنة عاطل، والمتهم "سيد.س.ح" 40 سنة صاحب ورشة دوكو والمتهم "السيد.م.خ" 31 سنة عاطل والمتهم "علاء.م.م" 31 سنة عاطل والمتهم "السيد.ع.ع" 33 سنة كهربائى، والمتهم "إبراهيم.أ.م" 40 سنة عامل دوكو ارتكبوا 17 بلاغ سرقة سيارة من محافظة الإسماعيلية.

وتمكن فريق البحث من القبض على 4 من المتهمين بمدينة المستقبل بالإسماعيلية ومحافظة الشرقية وبحوزتهم عدد من السيارات المبلغ بسرقتها قبل تغير معالم السيارات المسروقة وعرضها للبيع بالشرقية وجار ضبط المتهمين الآخرين.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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