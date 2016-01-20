بالمستندات..بيان لجامعة الفيوم يؤكد تحرير محضر غش ضد النائب"محسن أبوسمنة"

أصدرت جامعة الفيوم، منذ قليل، بيانًا حول ما أثير عن تحرير محضر غش لأحد الدارسين ببرنامج الحقوق بالتعليم المفتوح بجامعة الفيوم، وقال البيان إنه أتضح فيما بعد أنه أحد نواب البرلمان عن دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم.

وأوضحت الجامعة، أن الدارس حضر إلى اللجنة رقم 6 يوم السبت 16 يناير 2016 فى مقر اللجنة بمدرج رقم 6 بكلية الهندسة، حيث المقر الامتحانى للجنته، ووقع على كشف الحضور وترك الكارنيه الخاص به كما هو معتاد مع كافة الدارسين وأثناء تأدية الامتحان تم ضبط الدارس ويدعى محسن أحمد عبد الحميد حسن وشهرته "محسن أبو سمنة"، وفى حوزته عدد 2 ورقة مكتوبة على الحاسب الآلى مكتوب عليها "وش وضهر" موجودة داخل ورقة إجابته واتضح للملاحظ تطابق ما هو مكتوب على الورق المضبوط بالمكتوب داخل ورقة الإجابة الخاصة به.

وأوضح البيان، أن الدارس طلب الخروج من اللجنة لإنهاء إجراءات المحضر، وحضر عضو لجنة الكنترول وتم عمل المحضر وسُلِم إلى المحقق القانونى الموجود بكلية الهندسة، حيث مقر اللجنة طبقًا للقواعد، وأن المحقق قام بتحريز أداة الغش بتوقيع كل من الملاحظ والمحقق القانونى، وتم إرفاقهما بكراسة الإجابة .

وأشار بيان الجامعة، إلى أنه تم إبلاغ الدارس فى نفس اليوم شفهيًا للحضور إلى المحقق القانونى لإنهاء إجراءات التحقيق كما هو معتاد، ولكنه غادر اللجنة دون المثول أمام المحقق، وما يؤكد ذلك عدم حصوله على الكارنيه الدراسى الخاص به والموجود ضمن الأوراق المحرزة.

وأشار البيان، إلى أنه بعد نهاية يوم 16 يناير 2016 وعدم حضور الدارس قام المحقق القانونى بحفظ كافة المستندات والأوراق فى حافظة وأودعت فى خزينة مدير مركز التعليم المفتوح، وفى اليوم التالى 17 يناير 2016 تم الاتصال بالدارس من قبل مسئول شئون الدارسين لإبلاغه بضرورة المثول أمام لجنة التحقيق، ورد على الهاتف وكان الاتصال فى الساعة 9.20 صباحاً، وأكد له أنه لن يحضر للتحقيق، وفى اليوم التالى 18 يناير 2016 تم إرسال تليغراف إلى منزل الدارس، وجاء فيه أنه على الدارس محسن أحمد عبد الحميد حسن المثول أمام لجنة التحقيق يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير بمقر جامعة الفيوم، وتم استلامه، وفى يوم الثلاثاء تم فض الأحراز أمام لجنة التحقيق، ولم يحضر الدارس، وأوصت لجنة التحقيق بتحويل الدارس إلى مجلس تأديب ابتدائى فى مذكرة حملت رقم 379 لسنة 2016 .

واختتمت جامعة الفيوم بيانها بتأكيدها أنه لا تمييز بين الدارسين بها تحت أى مسمى، وأن عدد الدارسين ببرامج التعليم المفتوح الذين تم عمل محاضر غش لهم يزيد على 450 دارسًا حتى اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2016، كما تؤكد الجامعة أيضاً أنها تكن كل الاحترام والتقدير لكافة مؤسسات الدولة، وما تم ليس له أية علاقة بعمل الدارس، وهو قيام الجامعة بالدور المنوط بها فى الحفاظ على تساوى الفرص بين جميع الطلاب دون تمييز.

ومن جانبنا حاولنا التواصل مع النائب البرلمانى عن طريق الاتصال به ما يزيد عن 23 مرة، دون الرد على الهاتف.

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