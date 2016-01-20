أهالى كفر سعد بدمياط يشيعون جثمان الطفل سفيان بعد وفاته بسبب التطعيم

شيع أهالى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط بعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء، جثمان الطفل سفيان محمد عادل قاسم، الذى توفى أمس بمستشفى دمياط العام، بعد تناوله تطعيم 6 أشهر، من مسجد المجلس تفتيش كفر سعد، وذلك بعد استصدار تصريح الدفن من النيابة العام بكفر سعد.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بانتداب الطب الشرعى، لترشيح الجثة وتحديد أسباب الوفاة وملابسات الواقعة، بناءً على البلاغ الذى تقدمت به أسرة الطفل، ويحمل رقم 1117 لسنة 2016 جنح كفر سعد.

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