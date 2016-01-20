غضب بين أهالى برج رشيد لعدم انتشال مركب الصيد الغارقة والبحث عن المفقودين

شهدت منطقة برج رشيد بالبحيرة حالة من الغضب الشديد بين الأهالى، لعدم انتشال مركب الصيد الغارقة أمس الثلاثاء، والعثور على اثنين من الصيادين المفقودين من أهالى المنطقة.

واتهم الأهالى الجهات التنفيذية بالتقصير والإهمال فى إنقاذ الصيادين والعثور على المفقودين، كما تجمهروا أمام مكتب حرس الحدود للمطالبة بتكثيف البحث عن الصيادين، مطالبين بإنشاء وحدة للإنقاذ النهرى لمواجهة تكرار حوادث الغرق.

كانت منطقة برج رشيد قد شهدت غرق مركب صيد مسماه "طارق بن زياد" بسبب ارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية وعليها طاقمها المكون من 8 أفراد، حيث قام الأهالى بإنقاذ 6 منهم وهم كل من عبد المنعم محمد عبد المنعم ورشان، صياد توفى عقب وصوله للمستشفى، وأحمد محمد عبدالمنعم ورشان رئيس المركب، وعبد المنعم ناجى عبد المنعم ورشان، ورامى محمد معوض الهشه، وعلى محمد عبد المنعم ورشان، وجمعة عبد المعطى عبد الوهاب، وجميعهم صيادون ويقيمون برج رشيد.

وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام، وغادروها عقب تلقيهم العلاج اللازم، وتم التنسيق مع القوات البحرية، وجارى انتشال باقى طاقم المركب، وهم "ناجى عبد المنعم السيد ورشان"، وفتحى ناجى عبد المنعم ورشان.