أخبار اليمن اليوم .. الصين تعلن دعمها للحكومة الشرعية فى اليمن بقياد هادى

ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير ، ومن ضمن اخبار اليمن اليوم ، عبرت الصين عن دعمها لحكومة اليمن التى تحارب قوات متحالفة مع إيران فى أول أيام زيارة للسعودية يقوم بها الرئيس الصينى شى جين بينج الذى يتوجه أيضا إلى إيران فى وقت لاحق.

وبدأ التحالف الذى تقوده السعودية حملة عسكرية العام الماضى ضد جماعة الحوثيين الشيعية المتحالفة مع إيران فى اليمن والتى سيطرت على العاصمة صنعاء، وتتمركز حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى الان فى مدينة عدن جنوب اليمن.

وقالت السعودية والصين فى بيان اليوم الأربعاء إن البلدين أكدا دعمهما لوحدة اليمن واستقلاله وسيادته. ووزعت وزارة الخارجية الصينية البيان بعد الاجتماع بين شى والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز فى الرياض.

وأضاف البيان أنه يجب على كل الجماعات الاجتماعية والدينية والسياسية فى اليمن أن تحافظ على تضامنها الوطنى وتتجنب أى قرار قد يتسبب فى اضطراب اجتماعى وفوضى.

ومن اخبار اليمن اليوم ، أكد ممثل برنامج الغذاء العالمى فى اليمن أن الميليشيات الحوثية صادرت 286 شاحنة محملة بالمواد الغذائية يفترض أن تدخل محافظة تعز المحاصرة منذ 9 أشهر وتعانى من أوضاع إنسانية قاسية.

وأوضح ائتلاف الإغاثة الإنسانية ولجنة الإغاثة المحلية فى تعز - فى بيان اوردته قناة سكاى نيوز الاخبارية "فقد فشلت كل الجهود فى إقناع الحوثيين المحاصرين للمحافظة بإطلاق هذه المواد الغذائية وتوزيعها للسكان المحاصرين، إلا أن المتمردين أوغلوا فى إجرامهم وشددوا من حصارهم على المدينة وقصفهم للأحياء المكتظة بالسكان وزرع الألغام فى مداخل المدينة."