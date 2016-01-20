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د.وائل عبد العال: نخطط لتطبيق "الطب عن بعد"بأقسام الطوارئ فى الأماكن النائية

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د.وائل عبد العال: نخطط لتطبيق "الطب عن بعد"بأقسام الطوارئ فى الأماكن النائية د.وائل عبد العال: نخطط لتطبيق "الطب عن بعد"بأقسام الطوارئ فى الأماكن النائية
خلال المؤتمر العربى للطب عن بعد، المنعقد حاليا بجامعة الدول العربية، أكد الدكتور وائل عبد العال، ممثل مؤسسة دكتور مجدى يعقوب لعلاج القلب بالمؤتمر، العضو المنتدب للمؤسسة المصرية لاتصالات الطب عن بعد، أن هناك العديد من الحالات الطارئة تحدث للمرضى فى أماكن نائية وبعيدة وغير معروفة، ويذهب فيها المريض لأقرب مستشفى أو مركز وقد تكون هذه الأماكن غير مجهزة بالاستعدادات الطبية الضخمة واللازمة لإسعاف المريض، بالإضافة إلى عدم توافر الأطباء ذوى الخبرة فى كل الأماكن، لهذا يكون البديل بتطبيق الطب عن بعد.

وقال، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "نقوم حاليا بتطبيق الطب عن بعد لإنقاذ الحالات الحرجة فى الطوارئ، والتى تبدأ رحلة علاجها فى المستشفى مع الرعاية المركزية، وهذه الغرفة تحتاج إلى 178 تدخلا طبيا أثناء اليوم كل تدخل وتخصص طبى منها يحتاج لخبرات عالية حتى لإنقاذ المريض".

ويضيف: "وضعنا خطة العمل على تطبيق هذه الخدمة فى سيوة منذ 14 شهرا بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث يتم تطبيقها فى 4 مستشفيات بالرعاية المركزية وحالات الطوارئ".

وأوضح أنه يتم هذا التطبيق عن طريق التواصل مع مستشفيات الطوارئ الكبيرة فى كل أنحاء ، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية لما فيها من تجهيزات كبيرة للطوارئ وتزويدها بالخدمة لتلقى الاتصالات من الأماكن البعيدة، أو التى تحتاج مساعدة.

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مصر 365

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