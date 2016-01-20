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بالصور.. أغرب أنواع الفوبيا.. الخوف من البعبع ورقم 4 والجيلى والبليتاشو

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الفوبيا أو الرهاب أو الخوف الزائد هى كلها مسميات لمرض واحد يصيب الكثير من الأشخاص بدرجات متفاوتة، ويوجد منه مئات الأنواع، ويشعر الشخص بخوف متواصل من بعض الأشياء العادية، مثل الخوف من الأماكن العالية أو الخوف من العناكب، ويشعر بالإزعاج بمجرد التفكير فيها، وأحيانا يكون الخوف غير مبرر.

والتقطت المصورة البريطانية إيزابيلا ميندوزا، 22 عاما، والتى درست علم التصوير فى جامعة فالماوث مجموعة من الصور الفنية الإبداعية لأنواع مختلفة من الفوبيا، وهى تعبر غالبا عما يدور داخل رأس المريض وما يشعر به.

ونسلط الضوء على أشهر وأغرب أنواع هذه الفوبيا، وذلك حسبما نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية:
>1.فوبيا زبدة الفول السودانى arachibutyrophobia : والخوف من أن تلتصق فى سقف الفم، وهى قد تتسبب فى نوبات من الهلع وقد يصاحبها الاختناق حال تناول هذه الزبدة.

2. فوبيا الخوف من البعبع bogyphobia: وهو شخصية وهمية تم اختلاقها بواسطة الكبار لتخويف الأطفال، وعلى الرغم من ذلك يصيب هذا النوع من الفوبيا بعض الأشخاص البالغين، على الرغم من إدراكهم أن هذه المخاوف غير عقلانية وغير منطقية.

اليوم السابع -1 -2016

3. فوبيا الخوف من البلياتشو أو المهرج coulrophobia: هى من أنواع الفوبيا النادرة نسبيا.

اليوم السابع -1 -2016

4. فوبيا الخوف من طبيب الأسنان dentophobia: 12% من البريطانيين يعانون من نوبات هلع شديدة من دكاترة الأسنان حسبما تؤكد الجمعية البريطانية لطب الأسنان.

اليوم السابع -1 -2016

5. فوبيا الخوف من البرودة والأشياء البادرة frigophobia : كالخوف من الأيس كريم، وهؤلاء الأشخاص غالباً ما يرتدون ملابس ثقيلة ويتغطون بالبطانيات فى أى وقت من العام بغض النظر عن درجة الحرارة.

اليوم السابع -1 -2016

6. فوبيا الخوف من الشيخوخة والطعن فى العمرgerascophobia : هؤلاء المرضى يشعرون بالرعب من احتمالية تغير حالة أجسامهم ويخشون الشيخوخة، وغالبا ً ما يلجئون لعمليات التجميل.

اليوم السابع -1 -2016

7. فوبيا الخوف من الجيلى jangelaphobia : نادرة جداً وغالباً ما يتم اكتشافها فى الطفولة.

اليوم السابع -1 -2016

8. فوبيا الخوف من التلوث بالجراثيم والقاذورات misophobia :

اليوم السابع -1 -2016

9. فوبيا الخوف من الموت أو الأشياء التى لها علاقة به necrophobia: مثل الخوف من التوابيت والمقابر والجنازات.
>اليوم السابع -1 -2016

10.فوبيا الخوف من زيادة الوزن obesophobia : قد تهدد حياة الإنسان إذا لم يتم علاجها.
>اليوم السابع -1 -2016

11. فوبيا الخوف من الأشياء التى عددها أربعة quadrophobia

اليوم السابع -1 -2016

12. فوبيا الخوف من النوم somniphobia : يشعر هذا الشخص بالقلق عند النوم خوفا من أن تفوته بعض المهام الأخرى أثناء النوم.

اليوم السابع -1 -2016

13.فوبيا الخوف من التبول urophobia

اليوم السابع -1 -2016
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