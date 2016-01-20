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العيون المربعة من مشاكل ضغف النظر.. تعرف على أسبابها

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العيون المربعة من مشاكل ضغف النظر.. تعرف على أسبابها العيون المربعة من مشاكل ضغف النظر.. تعرف على أسبابها
"ضعف النظر" من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب عديدة أهمها التعرض لبعض الوسائل الحديثة، كالنظر لشاشات الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، مما يسبب عددا من أمراض العيون ومنها الإصابة بمتلازمة العيون المربعة.

"العيون المربعة" مشكلة بالنظر لقضاء ساعات أمام الشاشات


>وكشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية أن العيون المربعة مصطلح يشير إلى التأثير الضار لقضاء ساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر أو الهاتف الذكى على النظر.

ووفقا للتقرير فحذر الخبراء من ارتفاع الإصابة بالعيون المربعة، الذى يحدث نتيجة قضاء ما يصل إلى ثمانى ساعات فى اليوم فى النظر لهذه الشاشات.

وفى نفس التقرير ذكرت دراسة أخرى، اعتراف الأشخاص بقضاء ما يصل إلى 53 ساعة خلال الأسبوع فى مشاهدة التليفزيون أو النظر إلى شاشة الكمبيوتر، وقد لاحظ الخبراء انخفاض معدلات النظر خمس مرات عند النظر فى الشاشة لفترة طويلة، مما يؤدى إلى جفاف العين وعدم وضوح الرؤية وصعوبة التركيز، وخطر التعرض لتلف فى الشبكية أو القرنية.

أعراض الإصابة بالعين المربعة


>وأشار التقرير إلى أن متلازمة العيون المربعة لها بعض الأعراض، كالصداع والالتهابات وتدفق الدموع من العينين.

نصائح للتغلب على مشاكل النظر لساعات أمام الشاشات


>ووضع التقرير عددا من النصائح للتغلب على هذه المتلازمة:
>1. أخذ فترات راحة منتظمة إذا كان عملك يتطلب الجلوس أمام هذه الشاشات بالمشى أو النظر بعيدا كل 15 ثانية.
>2. استخدام نظارات مضادة للوهج أو الشاشة.
>3.من الضرورى الحفاظ على مسافة من الكمبيوتر.
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