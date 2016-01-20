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أخبار سوريا اليوم.. قادة التحالف يبحثون تكثيف العمليات العسكرية

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أخبار سوريا اليوم.. قادة التحالف يبحثون تكثيف العمليات العسكرية أخبار سوريا اليوم.. قادة التحالف يبحثون تكثيف العمليات العسكرية
تناولت أخبار سوريا، اليوم الأربعاء، إعلان المرصد السورى مقتل 3000 مدنى فى ضربات جوية روسية فى سوريا، كما ركزت أخبار سوريا اليوم على اجتماع قادة التحالف لتكثيف الضربات على الجماعات الإرهابية فى سوريا.

أخبار سوريا اليوم


>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن ثلاثة آلاف شخص على الأقل بينهم أكثر من ألف مدنى قتلوا فى ضربات جوية روسية فى سوريا من 30 سبتمبر، وقال المرصد إن هناك 893 من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية بين قتلى الضربات.

أخبار سوريا اليوم


>كما قال موقع "20 مينيت" الفرنسى، إن قادة التحالف الدولى ضد داعش فى سوريا والعراق سوف يجتمعون اليوم الأربعاء فى باريس، لبحث الآليات والتدابير اللازمة لتكثيف الحملات العسكرية والارتقاء إلى مستوى أعلى من القوة فى ضرباتهم من خلال حشد إمكانات عسكرية إضافية ومشاركة عدد أكبر من الدول.

أخبار سوريا اليوم


>أكد الكرملين الأربعاء، وجود "خلافات كبيرة" بين موسكو وواشنطن بشأن قائمتى المعارضة المعتدلة والمنظمات الإرهابية فى سوريا، ونقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف قوله: "لا يزال هناك مجال كبير للعمل حتى الآن"، مشيرًا إلى أن الجانبين يبذلان جهودًا كبيرة للبحث عن حلول وسط بشأن سوريا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون، إنه لو كان عليه أن يختار بين إيران وداعش، فسيختار التنظيم الإرهابى. وجاءت تصريحات يعالون فى الكلمة التى ألقاها فى المؤتمر، الذى عقده معهد دراسات الأمن القومى الإسرائيلى فى تل أبيب أمس الثلاثاء، ووصفتها صحيفة "واشنطن بوست" بأنه تصريحات جريئة.

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