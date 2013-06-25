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"إمام": استخدام الأجهزة الكهربائية في غير وقت الذروة للاستمتاع بإفطار طيب في رمضان

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"إمام": استخدام الأجهزة الكهربائية في غير وقت الذروة للاستمتاع بإفطار طيب في رمضان "إمام": استخدام الأجهزة الكهربائية في غير وقت الذروة للاستمتاع بإفطار طيب في رمضان

كتب : سهيلة حامد منذ 20 دقيقة

وزير الكهرباء أحمد إمام

أكد أحمد إمام وزير الكهرباء، أن المواطنين في الفترة الحالية، تمكنوا من تخفيف الأحمال على الكهرباء في وقت الذروة، وفي الثلاثة أيام الماضية، تبين وجود فرق واضح بترشيد استهلاك المواطنين، مشيرا إلى أن استقبال الشكاوى كان أقل من السابق.

طالب إمام، المواطنين بترشيد الاستهلاك في المباني الحكومية ودور العبادة، مضيفًا "وللاستمتاع بإفطار طيب وشهي نطلب من المواطنين ترشيد الاستهلاك في رمضان باستخدام التكييفات والغسالات بعد الساعة 10، في غير وقت الذروة".

واختتم إمام، كلمته في مؤتمر صحفي بمؤسسة الرئاسة قائلا: "نتمنى لكم إفطارا طيبا، وقضاء شهر رمضان بشكل أفضل".

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