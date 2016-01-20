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أخبار العراق اليوم.. تنظيم داعش يدمر أقدم دير مسيحى فى العراق

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أخبار العراق اليوم.. تنظيم داعش يدمر أقدم دير مسيحى فى العراق أخبار العراق اليوم.. تنظيم داعش يدمر أقدم دير مسيحى فى العراق
ركزت أخبار العراق اليوم على تدمير إرهابيى داعش أقدم دير مسيحى بالعراق، كما تناولت أخبار العراق اليوم، لقاء رئيس مجلس النواب مع السفيرين السعودى ثامر السبهان.

أخبار العراق اليوم


>التقى رئيس مجلس النواب بالعراق د. سليم الجبورى فى بغداد الأربعاء، مع السفير السعودى ثامر السبهان.

وأعرب الجبورى عن تفاؤله بإعادة افتتاح السفارة فى العراق، أملاً أن يمهد ذلك لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين، خصوصاً فى ظل التحديات التى تعيشها المنطقة، والتى تتطلب مزيداً من التنسيق فى كل المجالات.

وقال، إن العراق يتطلع إلى دور عربى أكبر ومزيد من التعاون وبذل الجهود من أجل مواجهة الإرهاب الذى بات يهدد أمن المنطقة واستقرارها، من جانبه، قال السفير ثامر السبهان، إن السعودية تتطلع إلى بداية جديدة من العلاقات مع العراق، بما يسهم فى استقراره والتعاون فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

أخبار العراق اليوم


>تحول أقدم دير مسيحى فى العراق إلى أنقاض، ليكون ضحية أخرى من ضحايا عمليات تدمير تنظيم داعش للمواقع الثقافية الأثرية، وظل الدير صامدًا على مدار 1400 عام أمام اعتداءات الطبيعة والإنسان، كما اتخذته القوات الأمريكية مؤخرا كمكان للعبادة، وفى القرون السابقة، أوقدت أجيال من الرهبان الشموع فى محاريب الدير وصلوه فى جنباته. ونحت الحرفان اليونانيان "تشى و رو"، وهما يمثلان أول حرفين فى اسم المسيح، بالقرب من مدخل الدير.

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مصر 365

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