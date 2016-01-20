ميدو يطلب معسكرا قبل مواجهة الأهلي

أعلن نادي المقاولون العرب إقالة المدير الفني للفريق طارق العشري من منصبه لسوء النتائج.

وكان العشري قد تولى مسؤولية الإدارة الفنية لذئاب الجبل خلفا لحسن شحاتة الذي رحل عن منصبه أيضا بسبب سوء النتائج.

وجاءت إقالة العشري من منصبه عقب هزيمة المقاولون في الجولة 15 من الدوري يوم الأربعاء أمام أسوان بهدفين لهدف.

ويحتل المقاولون المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد تسع نقاط بعد خوضه لـ15 مباراة.

وبدأ العشري الموسم الجاري وهو في منصب المدير الفني للشعب الإماراتي قبل أن يقرر الرحيل عنه لسوء النتائج.

وتعاقد بعد ذلك مع المقاولون خلفا لحسن شحاتة، ولكن سوء النتائج عجل برحيله من منصبه.

وقاد العشري فريق المقاولون في 10 مباريات فاز في لقاء واحد فقط، وتعادل أربع مرات، وهُزم في خمس مواجهات.

ويعد بذلك العشري هو المدرب رقم 14 الذي يرحل عن فريقه في الدوري المصري بعد محمد فايز المدير الفني للمحلة.