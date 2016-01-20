عبد الحفيظ يشرح خطوات الأهلي لإقناع اللاعبين بـ ' نسيان اسم المدرب '

اسم المدرب لا يهم في الأهلي إلا في حالا قليلة. هكذا يؤمن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء وهكذا حرص على تعليم لاعبي الشياطين الحمر.

عبد الحفيظ تحدث بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي بهدف من دون، في مباراة جاءت بعد يومين من رحيل المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو عن الفريق وتولي عبد العزيز عبد الشافي المسؤولية خلفا له.

وقال عبد الحفيظ: "اسم مدرب الأهلي لا يتذكره أحد إلا في حالات قليلة. النادي هو من يتوج بالبطولة والجماهير لا تتذكر سوى اسم النادي البطل".

وأردف "حرصنا بعد رحيل بيسيرو على الاجتماع باللاعبين ليفهم الفريق أهمية المباراة وللحفاظ على تركيز اللاعبين في أفضل درجاته".

وفاز الأهلي بهدف سجله عبد الله السعيد من ركلة حرة مباشرة في الشوط الأول.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري بعد الفوز بشكل مؤقت لحين انتهاء مباريات الجولة، وخاصة لقاء الزمالك والمصري البورسعيدي.