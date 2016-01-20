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تفكيك عبوات ناسفة مجهزة للتفجير بمنطقة بوعطنى ببنغازى

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تفكيك عبوات ناسفة مجهزة للتفجير بمنطقة بوعطنى ببنغازى تفكيك عبوات ناسفة مجهزة للتفجير بمنطقة بوعطنى ببنغازى

>فككت عناصر الهندسة العسكرية التابعة للقوات الخاصة «الصاعقة» الليبية، اليوم الأربعاء، عبوات ناسفة مجهزة للتفجير بعدد من المنازل فى منطقة بوعطنى بمدينة بنغازي.

وقال آمر التحريات بالقوات الخاصة «الصاعقة»، رئيس عرفاء فضل الحاسي، فى تصريح صحفى اليوم، إن العبوات الناسفة مكونة من دانات «هاوتزر» و«حقائب» مزودة بمادة "تى أن تي"بالإضافة إلى عدد من الصواريخ والقذائف التى لم تنفجر، عُثر عليها داخل منازل المواطنين بمنطقة بوعطني.

وأوضح الحاسى ، أن سرية الهندسة العسكرية بالقوات الخاصة توجهت إلى مكان العبوات الناسفة وقامت بتفكيكها عقب تلقيها بلاغات من عناصر التحريات، لافتًا إلى أن عناصر السرية يمشطون المواقع كافة التى يسيطر عليها الجيش فى مختلف محاور القتال، ويجمعون مخلفات الحرب لنقلها خارج المنطقة.
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