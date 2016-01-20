طيران "الناقل الوطنى العمانى" يعلن زيادة رحلاته للقاهرة لـ14 رحلة أسبوعيا

أعلن الطيران العمانى الناقل الوطنى لسلطنة عمان عن تقليص خسائره من 109 ملايين ريال عمانى فى عام 2014 إلى 86 مليون ريال عمانى، فى عام 2015م، أى بنسبة 21 %.

وكشف بول جروجوريتش الرئيس التنفيذى للطيران العمانى خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم بفندق جولدن توليب مع عبدالرحمن بن حارث البوسعيدى رئيس العمليات بالطيران العمانى، أن الشركة حققت نموًا فى عدد الركاب بنسبة 26 بالمائة ليصل عدد المسافرين حتى نهاية العام الماضى (6) ملايين و(400) ألف مسافر بينما بلغت نسبة الزيادة حركة الشحن الجوى 30%.

وأضاف أن حكومة السلطنة قامت بتخفيض الدعم المالى المقدم للشركة من 130 مليون ريال عمانى فى عام 2014 إلى 54 مليون ريال عمانى فى عام 2015م بينما سيتم تخفيض الدعم الحكومى إلى 35 مليون ريال عمانى خلال العام الجارى.

وأوضح أن النتائج المالية للطيران العمانى لعام 2015 شهدت انخفاضا بلغ 42 %للراكب الواحد ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير للتغييرات التى طرأت على أسعار الوقود.. مضيفًا بأن الشركة تعتزم مواصلة خفض الخسائر بنسبة 45 % لكل راكب فى عام 2016م، مشيرًا الى أن الموعد المقترح للوصول إلى نقطة التعادل فى المصاريف والأرباح فى العام القادم.

وتوقع بول جروجوريتش خلال العام الجارى 2016م خفض نسبة الخسائر لتصل إلى 50 مليون ريال عمانى بما نسبته 42 % العام الماضى وزيادة السعة فى نسبة الرحلات بما مقداره 2 ر11 % وزيادة عدد الركاب المسافرين على متن رحلات الطيران العمانى إلى 1ر14 %، وتعزيز حركة الشحن الجوى بما نسبته 50%.

وأشار إلى أنه سيتم خلال العام الجارى تدشين خطوط جديدة إلى مصر وسيزيد عدد الرحلات من 10 : 14 رحلة أسبوعياً بواقع رحلتين فى اليوم، مؤكدا أنه فى انتظار رد السلطات المصرية إلى جانب زيادة الرحلات الى المملكة العربية السعودية وبيروت والأردن إلى جانب "مشهد" و"شيراز" فى إيران وزيادة حقوق النقل والسعة إلى القطاعات فى جمهورية الهند وتدشين محطة "جوانزو" فى الصين وزيادة رحلة يومية أخرى بدون توقف إلى "لندن" وزيادة رحلة إلى "باريس"، وتفعيل التعاون المشترك بين الطيران العمانى و"شركة كارجولوكس للشحن" وزيادة عدد طائرات الأسطول من 41 إلى 45 طائرة بإضافة طائرتى بوينج 787 دريملاينر وطائريتن من طراز بوينج بى 737.

من جانبه قال عبدالرحمن بن حارث البوسعيدى رئيس العمليات بالطيران العمانى، إن الشركة تنوى هذا العام مواصلة برنامجها التوسعى الطموح والذى أطلق فى الربع الأخير من عام 2014م، ليشمل تحديث أسطولها من الطائرات العصرية وتوسيع شبكة خطوطها العالمية مع زيادة عدد الترددات لعدد من المحطات الدولية.

وأضاف أنه سيتم إطلاق خدمة جديدة من مسقط إلى الصين فى يوليو المقبل، كما سيتم تعزيز الخدمات إلى جمهورية الهند نتيجة لتمديد حقوق النقل التى حصل عليها الطيران العمانى مؤخرا، بينما ستشهد الخدمات التى يسيرها الناقل الوطنى بين كل من مسقط وإيران نموا ملموسا فى عام 2016 م، موضحًا ان هذا من شأنه أن يسهم فى تعزيز دور الطيران العمانى ومساهمته فى جلب أعداد متزايدة من الزوار إلى السلطنة خلال العام الجارى من خلال زيادة مقدراته، وتنامى شبكته العالمية استنادا إلى العلاقة الوثيقة التى تربط الشركة مع وزارة السياحة.

ويتوقع البوسعيدى أن يشهد المشروع المشترك بين الطيران العمانى وشركة "كارجولوكس لخدمات الشحن الجوى بلوكسمبورج مزيدا من النمو خلال الأشهر الـ12 المقبلة، حيث تعد هذه الشراكة الاستراتيجية المهمة نقلة نوعية من شأنها أن تعطى دفعة مهمة للسلطنة كمركز رئيسى لحركة الشحن بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وقال عبدالرحمن البوسعيدى: إن المشروع التوسعى الطموح الذى تقوده الشركة من خلال تدشين وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات على الخطوط الحالية وعمليات الشحن سيلقى دعما كبيرا فى عام 2016، بوصول المزيد من الطائرات الجديدة لتنضم إلى أسطول الشركة من الطائرات العصرية والمتطورة.