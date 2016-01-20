«الفتح السعودي» ينفي مفاوضات شراء عمرو جمال

نفى نادي الفتح السعودي، في بيان له، منذ قليل، مفاوضاته مع عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لضمه لصفوف الفريق السعودي، خلال فترة الانتقالات الجارية.

أصدرت إدارة نادي الفتح السعودي بيانا رسمياً بلهجة غاضبة أكدت فيه أن المخاطبات التي وصلت للنادي الأهلي كانت مزورة.

وجاء بيان الفتح كالأتي:”أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الفتح أحمد بن راشد الراشد استياءه التام من الخبر الذي نشر وكذلك الخطاب المزور الذي ظهر في أحدى الصحف المحلية المختصة في الشأن الرياضي عن مفاوضات النادي لمهاجم نادي الأهلي المصري عمرو جمال”.

وأكد البيان “أن ذلك ليس من الغريب أن نشهد أو نسمع مثل هذه الأخبار المفبركة باسم النادي فهي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة التي تصدر من الأندية المصرية التي كرست مفاوضات لاعبيها بإدخال اسم الفتح كطرف مفاوض لكل نادي من أنديتهم ،

وأشار البيان “أنه ليس من العيب أن نفاوض لكن من العيب أن يظهر اسم الفتح في مفاوضات لم يدخل بها بشكل رسمي أو حتى ودي مع كامل احترامنا للصحيفة التي أظهرت الخطاب المزور.

وضاف البيان “أن إدارة النادي ستقوم بتحويل هذا الموضوع والخبر الذي ظهر من صحيفة رسمية وبها الخطاب المزور إلى مكتب محاماة لمتابعة هذه القضية التي تعتبر جنائية و سيتابعها رئيس مجلس أعضاء إدارة نادي الفتح شخصياً حتى لا يتم استخدام اسم النادي أو يستغل الاستغلال السيء ، فعندما ينفي رئيس مجلس أعضاء إدارة نادي الفتح أو ينفي مدير الاحتراف أو المدير الفني للفريق فمعناها أننا لم نفاوض ولو فاوضنا فمن الطبيعي أننا نملك الشفافية و الشجاعة لذكر مثل هذا الموضوع”.