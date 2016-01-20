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رئيس البرلمان:عندى حل لأزمة الخدمة المدنية..ونائبة: من حضر العفريت يصرفه

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رئيس البرلمان:عندى حل لأزمة الخدمة المدنية..ونائبة: من حضر العفريت يصرفه رئيس البرلمان:عندى حل لأزمة الخدمة المدنية..ونائبة: من حضر العفريت يصرفه
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، "أنا عندى مخرج لمشكلة قانون الخدمة المدنية، ولكنى سأحتفظ به وسأقوله فى نهاية المناقشات"، جاء ذلك ردا على ما أثارته النائبة مايسة عطوة فى الجلسة العامة المسائية عندما قالت "أرفض القانون ومع نبض الشارع، لكن هناك ناس يقولون إزاى هنقبض أول الشهر، فقلت لهم اللى حضر العفريت يصرفه".

وتابعت النائبة مايسة عطوة "عندما طلب الرئيس إصلاحا إداريا كان قصده خير للبلد، لكن القماشة اللى حضروها كانت رديئة، مش بتاعتنا" مضيفة في حديثها لرئيس المجلس "أنت قلت إن عندك مخرج ولو فى مخرج النهاردة ياريت أنا مش عايزه أهد بلدى". ورد رئيس المجلس "أنا فعلا عندى مخرج سأحتفظ به بعد انتهاء المناقشات".


>وزير التخطيط يحضر جلسة البرلمان أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية

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