أخبار عاجلة

وقفة صامتة بلافتات في دوران شبرا «كفاية دم» -
سباق سيارات Battle of the wheels -
حفر 26 قبرًا بفناء كنيسة مار جرجس لدفن الشهداء -
مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

موكب السيسي والرئيس الصينى يغادر مطار القاهرة

Google+ Print
موكب السيسي والرئيس الصينى يغادر مطار القاهرة موكب السيسي والرئيس الصينى يغادر مطار القاهرة
غادر موكب الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الصينى "شى جين بينج"، مطار القاهرة الدولى منذ قليل بعد لقاءهما بالصالة الرئيسية للمطار لمدة استغرقت نصف ساعة.

وتعد زيارة الرئيس الصينى الأولى من نوعها لمصر منذ 12 عاما، التى تتزامن مع مرور 60 عاما على بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتحتفل بذكراها من خلال احتفال يحضره رئيسا البلدين غدا، الخميس بمدينة الأقصر.


>الرئيس الصينى يصل القاهرة للقاء السيسي
>

شركة صينية تبحث توسعة استثماراتها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
>
>24 ترتيب الصين فى الاستثمار بمصر.. و1152 شركة عاملة برأس مال 506 ملايين دولار
>

السفير الصينى وأعضاء السفارة يصلون مطار القاهرة استعدادا لاستقبال"جين بينج"
>
>إخلاء ساحة انتظار السيارات بـ "عبد المنعم رياض" ترقبا لوصول الرئيس الصينى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

السيسي: أطالب المجتمع الدولي بأن يحاسب ويتصدى للدول الممولة للإرهاب

السيسي: أطالب المجتمع الدولي بأن يحاسب ويتصدى للدول الممولة للإرهاب

السيسي: «النزيف اللي بنشوفه ده ولا حال الدول التانية؟»

السيسي: «النزيف اللي بنشوفه ده ولا حال الدول التانية؟»

السيسي يعلن تشكيل «مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب»

السيسي يعلن تشكيل «مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب»