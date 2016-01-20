موكب السيسي والرئيس الصينى يغادر مطار القاهرة

غادر موكب الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الصينى "شى جين بينج"، مطار القاهرة الدولى منذ قليل بعد لقاءهما بالصالة الرئيسية للمطار لمدة استغرقت نصف ساعة.

وتعد زيارة الرئيس الصينى الأولى من نوعها لمصر منذ 12 عاما، التى تتزامن مع مرور 60 عاما على بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتحتفل بذكراها مصر من خلال احتفال يحضره رئيسا البلدين غدا، الخميس بمدينة الأقصر.

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