إحباط محاولة سرقة رأس تمثال داوود تكلا الأثرى بمدرسة بنجع حمادى

تمكن عامل بمدرسة داود تكلا الثانوية من إحباط محاولة سرقة رأس تمثال داوود تكلا الأثرى، من داخل المدرسة الموجودة بقرية بهجورة التابعة لنجع حمادى.

وأوضح مسئول بالمدرسة أن أحد الأشخاص تسلل إلى المدرسة، فى محاولة لسرقة رأس تمثال داوود مؤسس المدرسة، والذى يبلغ عمره أكثر من 90 عاما وهو ضمن مجموعة من المقتنيات الأثرية منذ 1924 بالمدرسة والتى أسسها داوود تكلا وهى أول مدرسة ثانوية بمحافظة قنا وشاهد عامل بالمدرسة الواقعة، وحاول القبض على المتهم إلا أنه تمكن من الهرب.

ومن جانبه، أكد محمود مدنى، مدير عام شئون الآثار الإسلامية والقبطية بنجع حمادى، إنه تم إحالة الواقعة إلى مديرية التربية والتعليم لاتخاذ اللازم لأن المدرسة لا تتبع الآثار حتى الآن، لافتا إلى أنه جارى تحرير مذكرة لمخاطبة المسئولين لنقل التمثال إلى المخازن الأثرية للحفاظ عليه.