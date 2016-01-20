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مباحث الآداب تداهم مقهى يدار به "قمار" وبيع خمور بالخليفة

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مباحث الآداب تداهم مقهى يدار به "قمار" وبيع خمور بالخليفة مباحث الآداب تداهم مقهى يدار به "قمار" وبيع خمور بالخليفة
داهمت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالقاهرة، اليوم الأربعاء، مقهى بمنطقة الخليفة يبيع الخمور ويدار به القمار، وألقت القبض على صاحبه.

البداية عندما وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، تفيد بقيام "حسين.أ" صاحب مقهى بمنطقة الخليفة بإدارة المقهى للعب القمار وبيع الخمور.

وبعرض المعلومات على اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب، والعميد محمد الشربينى، رئيس قسم المعلومات بسرعة ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت قوة أمنية ضمت العميد هانى القاضى وكيل الإدارة، والعقيد طارق شعلان والمقدم طاهر إخلاص، وتمت مداهمة المقهى وضبط كل من محمد خليل، مسجل خطر قمار، حمدى سعيد، محمد برعى، على فرغلى، مسجل خطر قمار، سيد عنتر، مسجل خطر قمار، وعثر على 3500 جنيه، 5 هواتف محمولة، 4 علب كوتشينة، 1 منضدة، 4 كراسى، وزجاجات خمور، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق بمعرفة المستشار حازم محمد مدير نيابة الخليفة.

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مصر 365